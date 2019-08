I Toffees incappano nella prima sconfitta stagionale con l'Aston Villa e l'ex Juventus non gioca titolare: "Deve mostrarmi di essere pronto".

di Redazione Fox Sports - 24/08/2019 10:53 | aggiornato 24/08/2019 10:57

L'inizio di stagione per l'Everton è stato molto discontinuo: nelle prime giornate di Premier League sono arrivati un pareggio, una vittoria e in ultimo una sconfitta per mano dell'Aston Villa. Stesso discorso si può fare per Moise Kean, arrivato dalla Juventus e ancora mai titolare.

L'ex giocatore bianconero è entrato anche nel 2-0 di venerdì ma solamente nell'ultima mezz'ora e durante la conferenza stampa post-partita il tecnico Marco Silva ha spiegato che il classe 2000 non è ancora pronto.

Kean è un bravo giocatore ma ha bisogno di tempo per giocare nel modo in cui noi gli chiediamo ed essere pronto, per ora non lo è. Sarà titolare solo quando mi dimostrerà di essere migliore dei miei altri calciatori.

Un inizio comprensibilmente difficile per Kean che si trova in un nuovo campionato ma il suo nuovo allenatore ha messo in chiaro all'ex juventino che se vorrà il posto da titolare all'Everton dovrà guadagnarselo.