In una fantastica serata di atletica allo Stadio Charlety di Parigi, Noah Lyles ha battuto il record del meeting dei 200 metri di Usain Bolt con 19”65. Will Claye e Christian Taylor cancellano il primato del meeting del salto triplo di Jonathan Edwards.

di Diego Sampaolo - 24/08/2019 22:33 | aggiornato 25/08/2019 08:38

Oltre 16000 spettatori festanti hanno assistito ad una pirotecnica edizione del Meeting di Parigi allo Stadio Charlety in una calda serata di fine Agosto. Lo Stade Sebastien Charlety si è confermato un impianto perfetto per il meeting della capitale francese perché permette agli spettatori di assistere al grande spettacolo dell’atletica in un’atmosfera familiare e di seguire le gare da vicino.

200 metri maschili: Lyles batte il record del meeting di Bolt con 19”65

Noah Lyles ha strappato il record del meeting a Usain Bolt fermando il cronometro in 19”65, seconda migliore prestazione della sua carriera. Bolt deteneva il precedente record del meeting con il 19”73 realizzato nel 2013 quando il meeting si svolgeva allo Stade de France. Lyles aveva già tolto a Bolt il primato del meeting di Losanna fermando il cronometro in 19”50 un mese fa. Il turco Ramil Gulyev si è piazzato al secondo posto in 20”01 avvicinando il primato stagionale di 19”99 realizzato a Doha lo scorso 3 Maggio. Il canadese Aaron Brown ha completato la top-three in 20”13 superando il campione dei Giochi Panamericani Alex Quinonez (20”25). Il francese Christophe Lemaitre ha migliorato il personale stagionale avvicinando di cinque centesimi di secondo il minimo per i Mondiali di Doha con 20”40 davanti al due volte campione NCAA Divine Oduduru (20”50).

Noah Lyles:

Vengo da una settimana di duri allenamenti e questo risultato mi dà molta fiducia. Ho avuto una sensazione di aver corso davvero veloce. Ho svolto delle sessioni di allenamento dure ma è sempre diverso quando sono qui in Europa perché è faticoso recuperare la fatica del viaggio. È la pista più veloce sulla quale abbia mai corso nell’uscita dalla curva. Guardando a Doha l’obiettivo è migliorare qualunque record, ma non punto a battere il record di Bolt

Salto triplo: Claye e Taylor fanno cadere il record del meeting di Edwards

La gara si è accesa al quinto tentativo quando Will Claye ha superato per la seconda volta in questa stagione la magica barriera dei 18 metri con 18.06m. Claye (il saltatore che gareggia con il cappellino) ha preso la testa della gara con un salto da 17.36m fin dal primo tentativo prima di migliorarsi di tre centimetri con 17.39m. Taylor si è avvicinato di un centimetro con 17.38m al terzo tentativo. Alla quarta prova Taylor si è portato in testa con 17.49, ma Claye lo sorpassato con 17.71. I fuochi d’artificio si sono accesi nel quinto tentativo quando Taylor ha strappato il record del meeting a Jonathan Edwards, che saltò 17.75m nel 2002. Claye ha reagito con il super salto da 18.06m al quinto tentativo (a otto centimetri dal personale stabilito in questa stagione con 18.14m a Long Beach). Omar Craddock ha realizato 17.28m.

Will Claye:

E’ stata una grande serata. Ho cercato di arrivare qui prima per smaltire il fuso orario. La gente paga con i soldi guadagnati con fatica e io volevo ringraziare il pubblico offrendo un bello spettacolo. Ho saputo che Teddy Tamgho ha deciso di ritirarsi e volevo regalargli qualcosa di speciale. La mia fiducia è alta. Il mio allenatore, mia moglie e i miei sponsor mi sostengono molto. Voglio vincere il titolo mondiale a Doha

Salto con l’asta maschile: Kendricks eguaglia il record del meeting di Hartwig

Il campione del mondo Sam Kendricks ha superato 6.00m al terzo tentativo eguagliando il record del meeting detenuto Jeff Hartwig dal 1998. Kendricks si era imposto di recente ai Campionati statunitensi di Des Moines con 6.06m diventando il secondo di sempre all’aperto dopo il primatista mondiale Sergey Bubka. Lo scorso anno l’astista di Oxford nel Misssissippi vinse a Parigi con 5.96m. Il brasiliano Augusto Dutra Silva si è classificato secondo con 5.80m precedendo il greco Emmanouil Karalis (5.70m). Christopher Nilsen ha preceduto Renaud Lavillenie in quinta posizione con 5.60m.

Sam Kendricks:

Sono stato stimolato da Augusto Dutra. E’ un grande agonista. E’ stata una serata speciale ed è una bella sensazione aver inserito il mio nome nell’albo d’oro dei primatisti del meeting. Durante la gara la gente mi diceva che Mondo Duplantis aveva saltato 6 metri nell’incontro tra Svezia e Finlandia e ho avuto la sensazione di gareggiare non solo contro i miei avversari qui a Parigi ma con atleti in ogni angolo del mondo. Il record del meeting era detenuto da Jeff Hartwig, che è un mio grande amico. Per questo ho deciso di provare ad eguagliare il suo record e non a migliorarlo di un centimetro. La competizione è enorme nel salto con l’asta e non puoi mai dare nulla di scontato. Potrebbe servire un salto da 6.05m per vincere la finale della Diamond League

Getto del peso maschile: Walsh vince con il record del meeting

La serata di Parigi è iniziata con il botto nel tardo pomeriggio quando il campione mondiale indoor e outdoor Tom Walsh ha migliorato il record del meeting con un super lancio da 22.44m al primo tentativo superando il 22.00m da lui stesso realizzato nell’edizione 2016. Il simpatico gigante neozelandese ha realizzato tre altri lanci oltre i 22 metri (22.10m, 22.21m e 22.31m) prima di commettere due nulli finali. Il campione del mondo di Pechino 2015 Joe Kovacs ha realizzato la misura 22.11m confermandosi oltre i 22 metri dopo il secondo posto ai Campionati statunitensi di Des Moines con 22.31m. Il brasiliano Darlan Romani si è classificato al terzo posto con 21.56m precedendo il campione europeo Michal Haratyk (21.34m). Per la prima volta nella storia otto atleti hanno superato la barriera dei 21 metri nella stessa gara.

Tom Walsh:

Sapevo di essere in buona forma per fare un grande risultato. Ho avuto ottime sensazioni in pedana. Il primo lancio è venuto molto facile e sono molto contento. Successivamente ho realizzato altri tre lanci oltre i 22 metri. Poi ho cominciato a spingere troppo e non è esattamente quello che volevo, ma sono contento della mia prima competizione dopo dopo due mesi. Il segreto per questa buona prestazione è stata la buona colazione che ho fatto stamattina a base di uova e pancetta. Devo continuare a tenere la forma fino a Doha

400 ostacoli maschili: Warholm realizza la seconda migliore prestazione della sua carriera

Il campione mondiale ed europeo Karsten Warholm ha vinto la quarta gara stagionale in Diamond League stabilendo la seconda migliore prestazione europea di sempre con 47”26. In carriera il norvegese ha fatto meglio soltanto una volta in occasione del record europeo stabilito al meeting di Londra con 47”12 a fine Luglio. Ottima prestazione per il francese Ludvy Vaillant, che ha migliorato il record personale con 48”30 precedendo il portacolori delle Isole Vergini Britanniche Kyron McMaster (48”33 personale stagionale) e il turco Yasmani Copello (48”47).

Karsten Warholm:

Sono stato molto costante nel rendimento in questa stagione. Quest’anno i migliori tre al mondo non si sono mai sfidati l’uno contro l’altro e per questo riesco a vincere con margini molto ampi. Sto lavorando per raggiungere il massimo della forma per i Mondiali di Doha. Tutti dicono che per vincere ai Mondiali servirà battere il record del mondo o scendere sotto i 47 second, ma quando la gente parla troppo, raramente le cose accadono davvero. Ai Mondiali correrò tre gare a fine stagione, ma sarà una gara velocissima e molto competitiva

Salto con l’asta femminile: Newman migliora il record canadese

La canadese Alysha Newman continua a progredire migliorando ancora una volta il primato nazionale con l’eccellente misura di 4.82m al terzo tentativo. Il successo di Newman è la quarta vittoria di una super serata per l’atletica canadese. Seguono in classifica la greca Ekaterini Stefanidi, la statunitense Sandi Morris e la russa Anzhelika Sidorova, tutte con la stessa misura di 4.75m. Stefanidi ha superato questa quota al secondo tentativo aggiudicandosi il secondo posto per un numero minore di errori.

Alysha Newman:

Sono davvero eccitata. Ho cercato di saltare questa misura da almeno due anni. E’ una bella sensazione esserci riuscita. Ora posso rilassarmi e pianificare bene le prossime sei settimane. Significa molto per me. Quando metti anima e corpo per questo sport, ti svegli presto e viaggi presto al mattino, è davvero gratificante aver raggiunto questo risultato

100 metri femminili: Thompson scende sotto gli 11 secondi

La campionessa olimpica Elaine Thompson si è imposta per la seconda volta in carriera al meeting di Parigi fermando il cronometro in 10”98 davanti all’ivoriana Marie Josée Ta Lou (11”13), a Dafne Schippers (11”15), alla neo campionessa statunitense Teahna Daniels (11”16) e a Aleia Hobbs (11”16). Per la giamaicana è la seconda vittoria in Diamond League in questa stagione dopo il successo a Roma in 10”89.

Elaine Thompson:

E’ stata una gara molto dura. Mancano ancora cinque settimane ai Mondiali di Doha e sono ancora in fase di preparazione. Sto entrando in forma gradualmente. Non sono ancora al 100 % perché conta arrivare in forma ai Mondiali. E’ una bella sensazione vincere contro un cast di atlete molto competitivo

Salto triplo femminile: Rojas ancora oltre i 15 metri

La campionessa mondiale outdoor e indoor Yulimas Rojas ha superato per la quarta volta in questa stagione la magica barriera dei 15 metri con un salto da 15.05m al secondo tentativo. La fuoriclasse venezuelana ha realizzato anche 14.93m e 14.81m rispettivamente al quarto e al sesto tentativo. La cubana Liadagmis Povea si è classificata al secondo posto con 14.75m precedendo di tre centimetri la statunitense Keturah Orji, che ha migliorato il record personale con 14.72m.

Yulimar Rojas:

Onestamente sono contenta ma sono un po' insoddisfatta perché volevo fare di più di 15.05m. Sono in buona forma. Sto facendo un ottimo lavoro e ora ho bisogno di continuare su questa strada

110 ostacoli: Roberts vince la prima gara della sua carriera in Diamond League

Daniel Roberts ha vinto la prima gara della Diamond League della sua carriera con un ottimo 13”08 precedendo l’argento olimpico Orlando Ortega (13”14) e lo statunitense Freddie Crittenden (terzo con il record personale di 13”17). Roberts ha vinto nettamente il confronto con Grant Holloway, sesto in 13”25 al debutto nel circuito dei diamanti alle spalle del giamaicano Ronald Levy e del francese Pascal Martinot Lagarde, che hanno migliorato il personale stagionale con 13”22 e 13”24. Il francese Dimitri Bascou ha vinto la serie B in 13”38 con vento a favore di +2.1 m/s.

Daniel Roberts:

Ho colpito due ostacoli, ma a parte questo ho corso una buona gara. A Doha il mio obiettivo è vincere la medaglia d’oro. Non mi ha pesato molto mantenere un alto livello di prestazioni dopo i Campionati NCAA. Il mio fisico è ancora in ottime condizioni. E’ tutto nuovo per me e cerco di non mettere troppa pressione. Ho gareggiato in uno stadio fantastico davanti ad un pubblico meraviglioso”

Lancio del disco femminile: ancora una vittoria cubana

Cuba continua il dominio nel disco femminile con Denia Caballero, prima con 66.91m davanti alla due volte campionessa olimpica Sandra Perkovic, seconda con 65.01m e altre tre lanci oltre i 64 metri. Terzo posto per la cinese Feng Bin con 64.60m. La leader mondiale stagionale Yaimé Perez non è andata oltre il nono posto con 60.96m.

1500 metri maschili: Musagala migliora ancora il record nazionale

L’ugandese Ronald Musagala si è confermato sempre di più come il nome nuovo del mezzofondo vincendo la seconda gara stagionale in Diamond League dopo Birmingham in 3’30”58 (record nazionale eguagliato). Ayanleh Souleiman ha migliorato il record stagionale in seconda posizione in 3’30”66. Filip Ingebrigtsen ha vinto il duello in famiglia con il fratello Jakob per la terza posizione con il tempo di 3’31”06. Jakob ha chiuso la gara in quarta posizione in 3’31”33 davanti al keniano Bethwell Birgen (3’31”45). Dieci atleti sono scesi sotto la barriera dei 3’32”. Solo due altre volte è successo nella storia. Da sottolineare in particolare il grande ritorno di Taoufik Makloufi (3’31”77) e il record personale eguagliato dell’australiano Stewart McSweyn (3’31”81), Samuel Tefera (3’31”82) e Marcin Lewandowski (decimo al traguardo ma con il record nazionale di 3’31”95).

3000 siepi maschili: El Bakkali vince, Kipruto quinto al rientro dopo l’infortunio

Il vice campione olimpico e mondiale Soufiane El Bakkali ha conquistato il successo in 8’06”64 precedendo Benjamin Kigen (8’07”09) e l’etiope Lemecha Girma (8’08”63). Il campione olimpico e mondiale Conseslus Kipruto è tornato alle gare da un infortunio chiudendo al quarto posto in un incoraggiante 8’13”75.

800 metri maschili: McBride e Vazquez sotto la barriera dell’1’44

Il canadese Brandon McBride ha vinto un bel testa a testa con il portoricano Wesley Vazquez stabilendo il personale stagionale con 1’43”78. Vazquez è sceso a sua volta sotto l’1’44” stabilendo il record nazionale con 1’43”83. Il giovane talento keniano Michael Saruni si è classificato terzo in 1’44”41 precedendo il connazionale Collins Kipruto (1’44”59) e lo statunitense Clayton Murphy (1’44”93). Il campione del mondo in carica Pierre Ambroise Bosse ha migliorato il record stagionale in sesta posizione con 1’45”07.

800 metri femminili: prima vittoria in Diamond League di Hanna Green

La statunitense Hanna Green ha vinto la prima gara della sua carriera in Diamond League in 1’58”39 davanti alla giamaicana Natoya Goule (1’58”59), all’ugandese Winnie Nanyondo (1’58”83) e all’ucraina Olha Lyakhova (1’59”13) in una grande gara con ben sette atlete al di sotto dei 2 minuti. Renelle Lamote ha realizzato il minimo per i mondiali di Doha con 2’00”40.

400 metri femminili: successo giamaicano di McPherson

La giamaicana Stephanie Ann McPherson (bronzo ai Mondiali di Mosca 2013 sui 400 metri e oro iridato con la 4x400) ha dominato i 400 metri in 51”11 precedendo le statunitensi Kendall Ellis (51”21), Shakima Wimbley (51”21) e la campionessa mondiale Phyllis Francis (51”56)

Salto in alto maschile: Mason 2.28

Il canadese Michael Mason si è aggiudicato la gara con 2.28m al primo tentativo precedendo con la stessa misura Andiy Protsenko e Ilya Ivanyuk per un numero minore di errori.

Triathlon: super Mayer realizza il personale sui 110 ostacoli e nel getto del peso

Un super Kevin Mayer ha entusiasmato i 16000 fans di Charlety con una fantastica vittoria nel triathlon con 2886 punti grazie a due record personali nel getto del peso (17.08m) e nei 110 ostacoli con un eccellente 13”55 e al 7.50m nel salto in lungo. L’olandese Pieter Braun si è classificato secondo con 2629 punti precedendo il tedesco Kai Kazmirek (2621 punti).

Kevin Mayer:

Tra i due record personali battuti stasera il più sorprendente è quello del getto del peso. Sono davvero contento di questa performance. Non ho mai visto nessun decatleta superare i 17 metri nel getto del peso. Non riesco a trovare le parole per esprimere la mia felicità. Nel lungo avevo vento alle spalle, ma sono riuscito a saltare bene. Non ho avuto tempo per riposare prima dei 110 ostacoli, ma sono riuscito a stabilire un altro record personale

Staffetta 4x100 maschile: record del meeting del Canada

Il quartetto canadese composto da Smellie, Blake, Rodney e Brown si è imposto stabilendo il record del meeting e il primato stagionale con 38”26 superando i padroni di casa della Francia (38”67).

Staffetta 4x100 femminile: successo francese

Il pubblico di casa ha gioito per la vittoria delle francesi Zahi, Leduc, Paré e Richard Mingas in 43”48 davanti alla Spagna (44”02) e alla Danimarca (44”38). Hassan Taftian ha eguagliato il record iraniano sui 100 metri con un eccellente 10”03.