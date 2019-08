Caputo: "Fossi un fantallenatore mi comprerei"

L'attaccante del Sassuolo consiglia i fantallenatori.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/08/2019 11:22 | aggiornato 24/08/2019 19:30

Spera di fare bene come nella passata stagione, Francesco Caputo. L'attaccante classe 1987 ha lasciato l'Empoli, con cui ha segnato ben 16 gol nella scorsa annata, per approdare al Sassuolo di Roberto De Zerbi, tecnico che lo voleva da tempo in una sua squadra.

De Zerbi mi voleva con sé già a Foggia e Palermo - ha detto Caputo - e mi ha detto che cercava chi finalizzasse il suo gioco. L'obiettivo è fare il meglio in una società le cui ambizioni sono anche le mie

Poi una battuta sul fantacalcio:

Fossi un fantallenatore mi comprerei senza alcun dubbio, quantomeno perché do sempre il massimo

Il Sassuolo esordirà in Serie A domenica alle 20.45 sul campo del Torino. Un impegno tutt'altro che agevole per iniziare il campionato, ma con Caputo in avanti il colpaccio esterno è possibile.