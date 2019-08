La trattativa coi bianconeri non è ancora tramontata: dopo la prima giornata ci sarà l'incontro per capire se l'affare si farà.

di Redazione Fox Sports - 24/08/2019 12:12 | aggiornato 24/08/2019 12:17

Pochi giorni fa sembrava fatta ma la trattativa fra Juventus e Roma per il passaggio di Daniele Rugani fra le fila dei capitolini ha subito una frenata. Nulla di inusuale nel calciomercato, i due club però non vogliono chiudere la porta.

Secondo il Corriere dello Sport, l'affare si è bloccato per valutazioni economiche dei giallorossi che non sarebbero convinti della cifra richiesta dai campioni d'Italia come conguaglio oltre al cartellino di due talenti della primavera.

I sostituti che la Roma sta cercando sul calciomercato però non sono facili da raggiungere (Lovren ha un ingaggio oneroso, Nkoulou non sarà liberato facilmente da Cairo e Mustafi è l'idea last-minute) per questo si può riaprire tutto: lunedì è in programma l'incontro decisivo fra Petrachi e Paratici per decidere se concludere la trattativa per Rugani. Ballano circa 10 milioni di euro nella valutazione totale ma vista l'esigenza di entrambe le società di portare a termine l'operazione, l'accordo può arrivare.