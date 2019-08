La dirigenza rossonera è convinta di poter chiudere e Zorro volerà in Spagna nella prossima settimana per tentare di definire l'affare.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/08/2019 08:11 | aggiornato 24/08/2019 08:16

Il Milan non molla Angel Correa e anche alla vigilia del debutto in campionato contro l'Udinese, la dirigenza non smette di pensare al calciomercato convinta che quello del giocatore dell'Atletico Madrid sia il profilo giusto.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'affondo decisivo ci sarà la prossima settimana con Boban pronto a volare in Spagna per parlare con la dirigenza dei Colchoneros. Per chiudere la trattativa andranno prima sistemati dei tasselli per entrambe le squadre.

Simeone infatti vuole che il suo club gli porti Rodrigo, sempre più vicino ma ancora non ufficialmente giocatore dell'Atletico per le resistenze del Valencia, mentre il Milan deve cedere un esubero in attacco come André Silva (lo Sporting Lisbona è la nuova idea). Ma stando alle notizie di Sky Sport, i rossoneri non cambiano obiettivo e sono convinti di poter chiudere entro la fine del calciomercato per Correa, pronti a fare per lui un investimento da oltre 40 milioni di euro.