Lo Chief Football Officer della Juventus ha parlato prima della sfida contro il Parma.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 24/08/2019 18:10 | aggiornato 24/08/2019 18:15

Lo Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Parma valido per la gara d'esordio di Serie A:

Dybala è in panchina non per questioni di mercato. Parliamo del numero 10 della Juventus e siamo contenti sia con noi. Nessun acquisto tra i titolari? L'inizio del campionato è sempre stato difficile e i giocatori che sono arrivati hanno avuto bisogno di tempo per adattarsi

Su Icardi:

Non lo abbiamo sentito. Siamo contenti degli attaccanti che abbiamo, un parco attaccanti invidiato da tutti. Stiamo bene così, abbiamo giocatori che hanno raggiunto numeri impressionanti

Sulla maglia numero 9 che è stata lasciata libera:

Come ho già detto, siamo molto contenti del parco attaccanti che abbiamo. Rinforzare la nostra rosa è difficile ma crediamo di esserci riusciti con questo mercato. Abbiamo preso giocatori nelle posizioni in cui avevamo bisogno. Davanti abbiamo Higuain, Mandzukic, Douglas Costa e Bernardeschi. E non dimentichiamoci che abbiamo Cristiano Ronaldo che ormai dopo un anno viene quasi considerato un giocatore normale

Ancora sul mercato:

Possono succedere tante cose. Se dovessi sederci attorno a un tavolo per discutere di alcuni calciatori sarà in maniera cordiale, come sempre quando si trattano i giocatori

Su Cancelo: