L' Inter continua ad essere ottimista per la chiusura dell'affare visto che per chiudere ballano circa 2 milioni di euro (l'Inter non vorrebbe spenderne più di 5, con il Manchester che quindi dovrà versare gli altri 7) ma fra pochi giorni la trattativa per Sanchez sarà conclusa. E il giocatore potrà finalmente approdare fra le fila dei nerazzurri.

L'Inter e Alexis Sanchez sono sempre più vicini : la chiusura dell'affare fra Inter e Manchester United, attesa per questa settimana, slitterà però alla prossima dopo l'esordio dei nerazzurri in campionato contro il Lecce.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK