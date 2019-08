Lewandowski trascina i bavaresi con una tripletta rifilata allo Schalke. Borussia Dortmund, Friburgo e Bayer Leverkusen ancora a punteggio pieno. Bene il Borussia Moenchengladbach.

Ancora gol, ancora emozioni. Anche nella seconda giornata della Bundesliga è successo davvero di tutto. Sono 26 i gol segnati in sette partite (domani i due posticipi). Molti i risultati ribaltati. Dopo la vittoria di venerdì sera del Borussia Dortmund sul campo del Colonia per 3-1, si aspettava la risposta del Bayern Monaco, impegnato in casa dello Schalke.

La squadra di Kovac ha vinto convincendo, trascinata da Robert Lewandowski che è stato autore di una tripletta. Il polacco ha segnato tutti e 5 i gol realizzati dai bavaresi in queste prime due partite di campionato. I campioni in carica si ritrovano così a -2 dai gialloneri primi in classifica. Quel che più conta però è che, a differenza di una settimana fa, il Bayern Monaco ha dato l'impressione di essere una squadra determinata a non far scappare il Borussia Dortmund. E la formazione di Kovac, quando c'è con la testa, non ha avversari in Germania.

Chi invece continua a vincere e a segnare gol è il Bayer Leverkusen: il club arrivato quarto nella scorsa edizione della Bundesliga ha vinto 3-1 sul difficile campo del Dusseldorf (in gol Aranguiz e Bellarabi dopo l'autorete di baker). La settimana scorsa le Aspirine avevano battuto 3-2 il Paderborn e sono quindi ancora a punteggio pieno. Sorprendente anche il cammino del Friburgo: dopo aver vinto una settimana fa per 3-0 contro il Mainz, i bianconeri si sono imposti per 3-1 in casa del Paderborn. Ancora in gol Waldschmidt, che in estate ha vinto la classifica cannonieri dell'Europeo U21.

Bundesliga, il recap della seconda giornata di campionato

La partita fra Hoffenheim e Werder Brema è sembrata infinita: dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti, l'Hoffenheim nella ripresa è riuscito a ribaltare il risultato. Dopo il momentaneo 2-2 è infine arrivato il 3-2 di Kaderabek a una manciata di minuti dalla fine. L'Hoffenheim sale così a quota 3 punti mentre il Werder resta a 0. Finisce in pareggio lo scontro salvezza fra Augsburg e Union Berlino (1-1): entrambe le squadre sono al loro primo punto conquistato. Bene il Borussia Moenchengladbach, che dopo esser andato sotto con il Mainz ha vinto 3-1 con i gol di Lainer, Plea ed Embolo. Il gioco offensivo di Marco Rose (fino alla scorsa stagione sulla panchina del Salisburgo) sembra dare già i propri effetti.

4 - @borussia_en have won 4 points from their first 2 #Bundesliga matches of a season for the 3rd straight season. The last time they started with 6 points was in 1995/96. Consistent. #M05BMG pic.twitter.com/WChrt34HLQ — OptaFranz (@OptaFranz) August 24, 2019

Di seguito i risultati della seconda giornata di Bundesliga:

Colonia-Borussia Dortmund 1-3

Mainz-Borussia Moenchengladbach 1-3

Dusseldorf-Bayer Leverkusen 1-3

Paderborn-Friburgo 1-3

Hoffenheim-Werder Brema 3-2

Augsburg-Union Berlino 1-1

Schalke-Bayern Monaco 0-3

