Le parole del tecnico in seconda dei rossoblù alla vigilia dell'esordio in campionato sul campo dell'Hellas Verona.

Vigilia di Hellas Verona-Bologna, gara valida per la prima giornata di Serie A. Per i rossoblù ha parlato in conferenza stampa il vice di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo, che ha presentato la partita e ha parlato inevitabilmente del tecnico serbo:

Il mister è sempre presente, lo sentiamo prima e dopo le partite e segue live tutti gli allenamenti dando il suo parere. Ai giocatori dice di avere sempre l'approccio giusto, per vincere è fondamentale l'atteggiamento. Per noi è uno stimolo in più. Siamo un gruppo responsabile che vuole crescere in personalità, sarebbe il modo migliore per render il mister orgoglioso dei suoi ragazzi

Sulla stagione che sta per iniziare ha detto:

Lo straordinario dobbiamo farlo diventarlo ordinario. Non sarà facile ma ci stiamo lavorando. Serve l'approccio della gara di Coppa contro il Pisa (vinta per 3-0 dagli emiliani, ndr), quell'applicazione va riproposta gara dopo gara. Poi ogni tanto abbassiamo un po' ritmi e baricentro e questo dobbiamo migliorarlo. Dobbiamo tenere ritmi alti ed essere aggressivi. Abbiamo studiato la partita di Coppa Italia del Verona (eliminato dalla Cremonese che ha vinto 2-1, ndr) e siamo consapevoli dei loro punti di forza e delle loro debolezze. Poi la squadra è lo specchio del suo allenatore, perché Juric ha un gioco e una personalità precisa. È agguerrita e organizzata dal punto di vista tattico. Giocano con il 3-4-1-2 o 3-4-2-1, che è un po' il suo marchio di fabbrica. Cercheremo di colpire e tenere botta, rispettando l’avversario

Sulle scelte in attacco e non solo: