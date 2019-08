Bavaresi pronti a pagare la clausola per il mediano catalano, uno dei migliori giocatori dello scorso Europeo under 21. L'Espanyol nega, ma ha già trovato il sostituto.

Dopo qualche stagione passata ad autoimporsi una rigorosa strategia di spending review, il Bayern Monaco è tornato prepotentemente sul mercato. La compagine bavarese arriva da un'annata dove, nonostante la vittoria in Bundesliga, le soddisfazioni sono un po' venute a mancare, con i tifosi che hanno messo sulla graticola sin dal principio il tecnico Kovac a causa di un sentimento nostalgico, mai veramente sopitosi, Jupp Heynkess. Così il croato ha dovuto fare di necessità virtù: per fortuna, già dalla scorsa primavera la società gli è corsa in aiuto consegnandogli un'ottima batteria di rinforzi, in grado di rilanciare le ambizioni di un gruppo che ormai da troppo tempo non batte un colpo in Europa.

A oggi la dirigenza ha speso la bellezza di quasi 144 milioni di euro: all'Allianz hanno potuto abbracciare gli arrivi dei terzini francesi Benjamin Pavard e Lucas Hernandez, pagati complessivamente 115 milioni di euro, più quello del loro connazionale Michael Cuisance, interessante centrocampista strappato al Borussia Moenchengladbach per 12 milioni di euro, comprato in seguito all'ottimo Mondiale under 20 disputato in estate coi Galletti. A completare il quadro si sono aggiunti Philippe Coutinho e Ivan Perisic, entrambi arrivati con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Insomma, il Bayern ha deciso di rifarsi totalmente il look, ma le spese - in casa biancorossa - potrebbero ancora non essere terminate. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo molto vicino alle vicende catalane, la società si sarebbe mossa in maniera importante su Marc Roca, giovane centrocampista spagnolo considerato uno degli astri nascenti del calcio iberico in quel ruolo. Roca gioca nell'Espanyol ed è stato uno dei protagonisti della grande rimonta capitalizzata dai Pericos nel girone di ritorno della scorsa Liga quando, al termine di una clamorosa rincorsa, la squadra allora allenata da Rubi ha centrato la qualificazione in Europa League.

Marc Roca in azione con la maglia dell'Espanyol: il centrocampista catalano, scartato ai tempi delle giovanili del Barcellona, ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro

Mediano classe 1996, Roca si è messo in mostra durante lo scorso Europeo under 21, peraltro stravinto dalle giovani Furie Rosse. Piace per il suo modo di stare in campo, per le sue movenze che ricordano il primo Sergi Busquets e per l'intelligenza tattica innata donatagli da Madre Natura. Pep Guardiola, suo grande estimatore, aveva pensato di portarlo al Manchester City qualora fosse saltata la trattativa per Rodri, tanto è vero che - qualche mese fa - proprio a causa dell'interesse inglese pare che l'Inter abbia mollato la presa sul giocatore stesso. Per metterci le mani su bisogna accontentare le richieste dell'Espanyol, che in un primo momento era deciso a trattenerlo un altro viste le delusioni già incamerate con le cessioni di Mario Hermoso e Borja Iglesias, ma di fronte alla corte del Bayern sarà molto difficile vincere le resistenze del ragazzo.

A nove giorni dalla fine del calciomercato le due società hanno intensificato i contatti: Roca ha un contratto fino al 2022 con i Pericos e una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. I dirigenti tedeschi hanno provato ad abbassare sensibilmente le pretese dei catalani, che però sembrano già aver mandato un ultimatum irrevocabile: o pagate la clausola o non lo liberiamo. Dall'altra parte invece si gioca a nascondino: dopo aver messo in cassa circa 20 milioni di euro per Renato Sanches (passato al Lille), il Bayern ha aumentato a 30 milioni l'offerta per colui il quale dovrebbe diventare un'ottima alternativa a Thiago Alcantara, permettendo così a Javi Martinez di rimanere fisso in difesa.

Per il club Roca ha un valore attuale molto alto e non solo dal punto di vista tecnico, come confermato dal direttore sportivo del club Rufete:

Non abbiamo accordi con nessuno per la cessione di Marc: ascoltiamo chiunque sia interessato e facciamo le nostre valutazioni. Il Real Madrid? So che a loro il giocatore piace ma non ci hanno mai chiamati.

Da Barcellona però filtrano indiscrezioni su quello che dovrebbe essere il sostituto di Roca. Rufete avrebbe messo nel mirino Santiago Caseres, mediano di scuola Velez attualmente fuori dai piani tecnici di Javi Calleja, al Villarreal. La trattativa per l'argentino sarebbe, secondo la stampa spagnola, in dirittura di arrivo e, in questo caso, tutti gli incastri di questo controverso puzzle sembrerebbero indirizzare il 22enne scartato anni fa dal Barcellona verso il capoluogo bavarese. Nei prossimi giorni sono attese novità, ma la sensazione è che - nonostante le normali smentite di rito - l'affare andrà in porto.