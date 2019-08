In carriera Torres ha indossato le maglie di Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea, Milan e appunto Sagan Tosu. In bacheca invece ha messo una Champions League, due Europa League, un'FA Cup, due Europei e un Mondiale. La certezza è che si ritiri uno degli attaccanti più forti della storia del calcio.

Non porterà sicuramente nel cuore l'ultimo match della sua splendida carriera, visto che la sua squadra è stata letteralmente travolta per 6-1 dal Vissel Kobe dei connazionali David Villa e Andrés Iniesta.

