Walter Mazzarri ci crede ancora. Dopo la sconfitta subita in casa per 3-2 dal suo Torino contro il Wolverhampton, nel match valido per il preliminare d'andata di Europa League, il tecnico dei granata ha parlato così a Sky Sport:

Siamo partiti un po' contratti, non riuscivamo a fare il gioco a due tocchi che volevamo. Sarà stata la tensione della gara, ma non siamo stati fluidi nel palleggio come altre volte, anche se abbiamo avuto il 63% di possesso palla, il 68% di supremazia territoriale e fatto 12 tiri in porta. Alla fine la squadra ha fatto una buona partita contro una formazione forte, brava nei contropiedi, con giocatori strutturati e forti fisicamente. Non solo contro di noi, ma anche contro le big d'Inghilterra. Noi siamo stati ingenui a concedere queste ripartenze, abbiamo fatto errori difensivi che solitamente non facciamo, ma non meritavamo di perdere. Si vedeva anche sui raddoppi la differenza di condizione: in occasione del raddoppio, ad esempio, Meité doveva andare su Traoré e aiutare Ansaldi. Noi poi quest'anno ci siamo riuniti all'improvviso, alcuni giocatori come Lukic e Rincon ci hanno raggiunto dopo in ritiro e non sono ancora al meglio. In fase difensiva potevamo essere più aggressivi e meno paurosi, pressare meglio ed essere meno ingenui. Abbiamo fatto degli errori e li abbiamo pagati. Vanno considerati anche gli episodi in partite di questo livello: noi abbiamo colpito la traversa, loro al primo piazzato hanno fatto gol. Abbiamo fatto possesso palla, più tiri, più supremazia territoriale ma alla fine hanno vinto loro