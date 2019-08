Sì, perché le sue condizioni non preoccupano particolarmente, ma Mazzarri potrebbe decidere di preservarlo in vista della gara di ritorno con i Wolves.

Sevirà un'impresa al Torino al Molineux Stadium per ribaltare il 3-2 subito contro il Wolverhampton nel preliminare d'andata di Europa League. Ma i granata ci credono, a cominciare dal tecnico Walter Mazzarri che adesso però deve pensare alla prima giornata di campionato in programma domenica alle 20.45 contro il Sassuolo allo Stadio Olimpico Grande Torino.

