Tennis, possibile semifinale tra Federer e Djokovic agli US Open

I finalisti dell’ultima finale di Wimbledon Novak Djokovic e Roger Federer potrebbero affrontarsi in semifinale agli US Open, che scatteranno Lunedì a Flushing Meadows. Partita di cartello tra Serena Williams e Maria Sharapova nel primo turno.

di Diego Sampaolo - 23/08/2019 01:39 | aggiornato 23/08/2019 09:44

Si è svolto a New York il sorteggio degli US Open di tennis in programma da Lunedì sui campi in cemento di Flushing Meadows. Non potrà esserci la finale tra Novak Djokovic e Roger Federer che potrebbero incrociarsi in semifinale. Djokovic punta al quarto successo della sua carriera a New York e insegue l’obiettivo di diventare il primo giocatore dal 2008 a vincere lo Slam statunitense per due anni di fila. L’ultimo a riuscirci fu Roger Federer, che si impose per quattro anni di fila dal 2004 al 2008. Il fuoriclasse serbo debutta nel primo turno contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena prima di possibili incroci contro Sam Querrey oppure Juan Ignacio Londero al terzo turno. Djokovic guida 9-2 nei confronti diretti contro Querrey, ma l’americano ha vinto il loro ultimo scontro diretto giocato a livello di tornei del Grande Slam a Wimbledon nel 2016.

Djokovic potrebbe incrociare il russo Danil Medvedev nei quarti di finale. Il giovane russo è il giocatore più in forma del momento e ha vinto l’ultimo Masters 1000 a Cincinnati oltre ad aver raggiunto altre due finali a Washington e a Toronto salendo al quinto posto nel Ranking ATP. Medvedev ha già battuto Djokovic due volte nei quarti di finale di Montecarlo e nelle semifinali di Cincinnati, ma il numero 1 del mondo continua a guidare per 3-2 nei cinque scontri diretti disputati. Un possibile avversario di Medvedev negli ottavi di finale potrebbe essere l’azzurro Fabio Fognini, che agli US Open del 2015 sconfisse Rafael Nadal in cinque set. Il tennista ligure avrà sul suo cammino il gigante americano Reilly Opelka nel primo turno, Jaune Munar nel secondo turno, Nikoloz Basilashvili nel terzo turno.

Roger Federer insegue il sesto titolo a New York ma non vince questo torneo dal 2008. Al debutto stagionale sul cemento americano ha perso al secondo turno contro Andrey Rublev ma veniva da un periodo di pausa meritata dopo la straordinaria finale di Wimbledon persa in cinque set contro Djokovic. Lo svizzero debutta al primo turno contro un qualificato prima di possibili incroci contro Damir Dzumhr nel secondo turno, Lucas Pouille nel terzo turno, Milos Raonic negli ottavi di finale e Kei Nishikori nei quarti di finale.

Rafael Nadal è stato sorteggiato nella parte bassa del tabellone ed esordirà contro l’australiano John Milliman, che sconfisse Federer nell’edizione degli US Open dell’anno scorso. Lo spagnolo potrebbe giocare contro John Isner negli ottavi di finale, Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale e il vincitore di Indian Wells Dominic Thiem in semifinale (in una possibile rivincita delle ultime due finali del Roland Garros).

Tabellone femminile

Il sorteggio del tabellone femminile ha riservato alla due volte vincitrice di New York e finalista del 2018 Serena Williams un match di primo turno di grande fascino contro la russa Maria Sharapova, che si impose nella Grande Mela nel 2006. Le due ex numero 1 del mondo si sono affrontate 22 volte in carriera con un bilancio di 19-3 in favore della statunitense e 18 successi di fila ma sarà il loro primo match agli US Open.

Se dovesse superare l’ostacolo russo Serena potrebbe affrontare la vincitrice del Roland Garros 2019 Ashleigh Barty nei quarti di finale nella parte bassa del tabellone. In questa sezione del tabellone l’azzurra Camila Giorgi avrà un match di primo turno molto impegnativo contro la giovane figlia d’arte greca Maria Sakkari.

La campionessa in carica degli US Open Naomi Osaka potrebbe affrontare la formidabile quindicenne statunitense Cori Gauff nel terzo turno, Belinda Bencic negli ottavi di finale, Kiki Bertens o Aryna Sabalenka nei quarti di finale e la vincitrice di Wimbledon Simona Halep in semifinale. La romena è stata eliminata al primo turno nelle passate due edizioni del torneo di Flushing Meadows perdendo contro Maria Sharapova nel 2017 e l’estone Kaia Kanepi nel 2018. La ex numero 1 potrebbe giocare contro la vincitrice di Indian Wells e della Rogers Cup di Toronto Bianca Andreescu negli ottavi di finale.

In un’altra sezione del tabellone potrebbe esserci un incontro di cartello già al terzo turno tra due ex campionesse Slam Sloane Stephens e Garbine Muguruza, ma entrambe dovranno superare un ostacolo impegnativo contro la ritrovata Svetlana Kuznetsova, finalista a Cincinnati settimana scorsa e ex vincitrice degli US Open nel 2004.

La finalista degli US Open 2015 Karolina Pliskova potrebbe affrontare Caroline Garcia al terzo turno e una tra Joanna Konta e Marketa Vondrousova nel quarto turno.

Elina Svitolina avrà un cammino impegnativo contro Venus Williams nel secondo turno, la teenager ucraina Dayana Yastremska al terzo turno, Sofia Kenin o la fresca vincitrice del torneo di Cincinnati Madison Keys al quarto turno. Ai quarti di finale potrebbero incrociarsi Pliskova e Keys.