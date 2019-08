L'Esteghlal perde 1-0 contro il Machine Sazi nella prima giornata della Persian Gulf Pro League, ma il tecnico italiano nel post-partita è furibondo per un altro motivo.

di Redazione Fox Sports - 23/08/2019 19:26 | aggiornato 23/08/2019 19:34

Un esordio da dimenticare in fretta. Andrea Stramaccioni ha visto il suo Esteghlal uscire sconfitto 1-0 sul campo del Machine Sazi nel match valido per la prima giornata di Persian Gulf Pro League, vale a dire la massima divisione del campionato iraniano. A decidere è stato un bellissimo gol su punizione di Zarei al 95'. Un piazzato concesso dall'arbitro per un intervento folle di Daneshgar che è stato giustamente espulso.

Nella conferenza stampa post-partita Stramaccioni era furioso. Ma non per il risultato. A farlo arrabbiare è stata un'altra cosa: gli è stato negato interprete l'interprete in panchina, quindi il tecnico italiano non ha potuto dirigere i suoi ragazzi a gara in corso.

Non so se questa decisione sia stata presa del club o della Federazione - ha dichiarato visibilmente adirato in conferenza - ma in ogni caso è un’incredibile mancanza di rispetto verso la mia professionalità e verso un allenatore straniero in Iran. Cos'è, un boicottaggio?

Insomma, dopo i problemi sul mercato con le tante trattative sfumate a un passo dalla chiusura (come quelle per Thereau e Pucciarelli), per Stramaccioni gli ostacoli sembrano non finire mai.