A Coverciano si è svolta la consueta conferenza stampa di inizio stagione durante la quale è stato anche presentato il progetto del nuovo centro VAR.

Inizia la Serie A. Sono pronte le squadra e sono pronti anche gli arbitri, radunatisi nell'Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano dove l'AIA, insieme al presidente federale Gabriele Gravina e ai rappresentanti delle componenti, ha illustrato gli obiettivi e il futuro della classe arbitrale italiana. Queste le parole del numero uno della FIGC:

Sta per cominciare una nuova avventura; un nuovo campionato a cui ci avviciniamo più sereni, non avendo passato un'estate tribolata nei tribunali come l’anno scorso, grazie al lavoro portato avanti da questa governance. In questi ultimi mesi, da quando mi sono insediato, ho partecipato a vari incontri che hanno coinvolto l’AIA: occasioni per condividere idee e riflessioni, un confronto per elaborare progetti e per portarci verso un futuro declinato insieme. Gli arbitri devono sentirsi liberi: rispetto al passato ci sono maggiori certezze e più tecnologia: l'importante sarà continuare a seguire la strada del confronto e della massima trasparenza. Il mondo del calcio sta conoscendo anche da noi una nuova fase di rilancio, un nuovo "Rinascimento"; ci saranno critiche e polemiche, ma queste fanno parte del gioco. Però, non saranno consentite quelle che andranno oltre il rispetto del lavoro degli arbitri e della loro qualità di uomini

Poi Gravina si è rivolto agli arbitri:

Voi siete i riferimenti e i paladini del nostro mondo, siete la testimonianza dei valori etici del calcio. Siete uomini veri e a voi va il mio sentito grazie per quello che fate

Così invece Marcello Nicchi, presidente dell'AIA:

Oggi è l'occasione per presentare la squadra arbitrale di Serie A, capitanata da Nicola Rizzoli, e quella di Serie B, capitanata da Emidio Morganti. I nostri arbitri sono pronti per questa stagione che sta per cominciare

Parola poi al responsabile CAN A, Nicola Rizzoli, che ha illustrato il progetto del nuovo centro VAR:

Si tratta di un progetto ambizioso e importante per l’evoluzione e la crescita del mondo arbitrale. Ne siamo orgogliosi e siamo certi che porterà un aumento di professionalità e formazione

Ne ha parlato anche Gravina:

In una prima ci sarà la messa in sicurezza della location su cui stiamo già lavorando, poi troverà spazio la realizzazione delle opere legate alla control room. La nostra idea, per essere molto realistici, è che in questa fase, in questo campionato, realizzeremo tutte le opere ed entreremo in fase sperimentale, per partire poi a pieno regime dalla stagione 2020/2021.

Presente anche il presidente dell'AIC, Damiano Tommasi, che si augurato "meno episodi di insulti e aggressione verso gli arbitri più giovani nei campi di periferia, dove i fari dei media sono meno accesi".