Il tecnico non andrà in panchina per colpa della polmonite ma detterà le prime scelte importanti per quanto riguarda il modulo e gli uomini su cui costruire la sua squadra.

di Jvan Sica - 23/08/2019 09:52 | aggiornato 23/08/2019 09:57

Sarà fin da subito rivoluzione sarrista? Anche in assenza dell'allenatore affetto da polmonite e lontano dalla panchina alla prima e alla seconda giornata (sarà sostituito da Giovanni Martusciello). Oppure il passaggio dalla Juve di Allegri a quella del tecnico toscano sarà graduale e con un impatto solo dal medio termine in avanti? Questo il dubbio principe che accompagnerà i bianconeri in questa prima fase della stagione. Quello che di sicuro si può già dire è che Sarri sta cambiando la Juve in alcune pedine fondamentali, fino ad oggi ritenute assolutamente necessarie.

Il calciomercato ha portato a Torino un grande difensore giovane, Matthijs de Ligt, per 85 milioni di euro, oltre a un prospetto interessante come Demiral preso dal Sassuolo. Sulla fascia è arrivato Danilo nell'ambito dello scambio che ha visto Cancelo andare al Manchester City. A centrocampo due grandi acquisti a parametro zero: Ramsey dall'Arsenal e Rabiot dal PSG. Infine in attacco è tornato alla base Gonzalo Higuain. Di fronte a tutti questi nuovi innesti, calciatori come Bonucci, Khedira, Mandzukic e Dybala sono ancora più in discussione a causa di una concorrenza interna diventata davvero impressionante.

Nelle varie partite di precampionato il modulo di partenza è stato sempre il 4-3-3 e alcuni annotazioni importanti possono essere già dedotte. In attacco è stata data una centralità importante a Higuain, l'uomo che Sarri ha portato a 36 gol in Serie A con il Napoli, così come Douglas Costa sembra essere l’attaccante esterno perfetto per il gioco sarriano. A centrocampo, Ramsey è riuscito a debuttare solo contro la Triestina, mentre Rabiot da mezzala si è inserito subito bene. La difesa a quattro non si tocca e c’è da capire chi fra tre dei migliori centrali al mondo giocherà contro il Parma e nella formazione ideale del nuovo tecnico. Ecco, reparto per reparto, come potrebbe essere la prima Juve di Maurizio Sarri.

Alla sua prima partita con la Juventus, quali saranno le scelte di Maurizio Sarri?

Difesa: Bonucci-Chiellini sarà ancora il duo titolare

La prima scelta difficile per il nuovo tecnico bianconero riguarderà la difesa. Non per quel che riguarda la disposizione, restando a 4 come con Allegri, ma nella scelta degli uomini fin da subito molto delicata. L’unico che sembra avere il posto sicuro nella squadra ideale di Sarri è Alex Sandro a sinistra. A destra la scelta è fra De Sciglio e Danilo. In questo momento siamo al 50% di possibilità per entrambi, in quanto il primo dà più garanzie nella copertura della mezzala destra, mentre il secondo dovrebbe diventare il laterale titolare ma è da pochissimo tempo alla corte della Juve. Il secondo però è leggermente avvantaggiato per la partita contro i ducali.

Ma la prima vera scelta di campo riguarda quali difensori centrali verranno schierati. Il duo Bonucci-Chiellini è sempre piaciuto anche all'allenatore toscano e la loro alchimia è ormai perfetta. Per la prima contro il Parma saranno loro due i titolari, ma bisogna iniziare fin dal prossimo incontro a far giocare il colpo dell'estate, Matthijs de Ligt.

Centrocampo: Pjanic al centro e la riscoperta di Khedira

Il centrocampo sembra avere due perni inamovibili. Il primo è Pjanic, regista e modulatore di gioco, un calciatore sempre cercato da Sarri, al quale darà in mano la responsabilità di iniziare l’azione e innescare i triangoli di gioco. Al fianco del regista al Napoli aveva un interditore eccezionale come Allan, che nella Juve attuale potrebbe essere Matuidi in posizione di mezzala sinistra. Contro il Parma però il prescelto sarà molto probabilmente Khedira, calciatore che l'allenatore ha conosciuto meglio e apprezzato nei giorni di ritiro.

Difficile un utilizzo dal primo minuto di Ramsey, dopo l’esordio contro la Triestina. L’altro sicuro titolare in posizione di mezzala destra è Adrien Rabiot, in ottima forma durante questo precampionato. Se Bentancur è uno dei calciatori su cui puntare per il futuro, Emre Can potrebbe partire entro la fine del calciomercato.

Attacco: Dybala riuscirà a coesistere con Cristiano Ronaldo?

In attacco ci sono dubbi ancora più grandi. In realtà si parte da una certezza, Cristiano Ronaldo. Il portoghese giocherà nella posizione di centrosinistra, per poi fare un po’ quello che vuole, soprattutto in fase di possesso palla. Accanto a lui di sicuro ci deve essere un centravanti che sappia aprire spazi e dialogare in velocità. Nella Juve di Allegri il prescelto era Mandzukic, mentre con Sarri l’idea è far giocare Gonzalo Higuain, pupillo del tecnico dai tempi di Napoli.

Nela sfida contro il Parma però è molto probabile l'utilizzo di Paulo Dybala, nel tentativo di farlo coesistere con CR7, facendolo giocare in una posizione più centrale. Sulla destra l’allenatore ama ali scattanti e brave nel saltare l’uomo come Douglas Costa ed è molto probabile che sia il brasiliano il titolare contro il Parma. Resta per adesso fuori Bernardeschi, un pezzo da novanta a cui bisogna trovare subito ruolo e compiti ben definiti.

Probabile formazione titolare della Juve contro il Parma

JUVE (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo