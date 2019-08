L'allenatore della Spal ci ha raccontato in una lunga intervista come giocherà la sua squadra in questa stagione e le sue impressioni sulla Serie A che è alle porte.

La storia di Leonardo Semplici e della Spal ha qualcosa di poetico. I due si incontrano nel dicembre 2014, quando la squadra di Ferrara decise di sollevare dal proprio incarico Oscar Brevi. Da lì in poi sarà una decisa scalata verso le vette più alte del calcio italiano per entrambi.

L'allenatore fiorentino, infatti, in 2 stagioni e mezzo riuscirà nell'impresa di un clamoroso doppio salto che porterà la Spal dall'inferno della Lega Pro al paradiso della Serie A.

Paradiso onorato alla grande con prestazioni di altissimo spessore. Al primo anno, infatti, Semplici, senza non poche difficoltà, conduce la squadra alla salvezza con un 17° posto figlio di un grande finale di stagione.

Con 16 reti Petagna l'anno scorso è stato il capocannoniere della Spal

Semplici: "Potremmo anche cambiare modulo"

L'anno scorso, invece, il vero capolavoro della società di Ferrara, che con una campagna acquisti oculata consegna a Semplici una rosa completa capace di salvarsi tranquillamente e ottenere un clamoroso 13° posto a fine anno.

In questa estate le sirene non sono mancate, con il tecnico toscano appetito da diverse big del nostro calcio. Come in ogni favola che si rispetti però, Semplici ha deciso di sposare ancora una volta il progetto Spal. La redazione di FOXSports.it ha intervistato in esclusiva l'allenatore fiorentino cercando di tracciare un bilancio su quanto fatto sinora cercando di buttare anche un occhio al futuro.

Come giocherà la Spal in questa stagione?

Cercherà di migliorare l'identità che abbiamo avuto l'anno scorso e che ci ha portato a fare un campionato, direi, eccellente. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, arrivando in una posizione impensabile all'inizio, tredicesimi, mettendo sotto tante squadre, che per storia e per budget sembrava impensabile farlo. Cercheremo di migliorare quell'identità di gioco, quella mentalità e proveremo a fare sempre la gara, anche contro avversari sulla carta più quotati. Questa dovrà essere la nostra identità: provare a gare la gara con tutti e provare a vincere le partite. Dovremo cercare poi di adattarci agli avversari nell'evoluzione dei 90 minuti.

Quali sono i vostri obiettivi stagionali?

Il nostro obiettivo resta la salvezza, questo lo sappiamo. Dopo questo ritorno in Serie A e questi primi due anni, quest'anno abbiamo deciso di cambiare un po'. Di comune accordo con la società abbiamo deciso di cambiare qualche interprete cercando di allestire una squadra competitiva per quello che è il nostro obiettivo.

Che tipo di lavoro hai fatto su Petagna per trasformarlo nel bomber implacabile che è diventato oggi?

Per prima cosa ho trovato da parte sua una grande disponibilità. Appena è arrivato gli ho fatto subito capire cosa volevo da lui. Volevo che giocasse più vicino alla porta e che fosse più determinato in quelle che erano le sue potenzialità. Io ho avuto una grande disponibilità da parte sua sin dal primo giorno. Sicuramente la prima cosa che gli ho detto è stata che se faceva 4 gol come con l'Atalanta noi rischiavamo di retrocedere e che quindi bisognava che nella sua testa ci fosse la giusta determinazione per invertire questa rotta. Grazie alla sua disponibilità, alle sue qualità, ma soprattutto grazie ai compagni che lo hanno messo nelle giuste condizioni e al lavoro dello staff ha tirato fuori un'annata straordinaria.

Cambierà l'impianto di gioco il modulo che adotterai?

Sicuramente cambiano le caratteristiche perché l'aver perso alcuni giocatori come Bonifazi, Lazzari e non ultimo Fares per motivi diversi sicuramente ci ha fatto scegliere, in base a quello che è il nostro budget, certi giocatori con caratteristiche diverse. Stiamo cercando di capire al meglio le loro caratteristiche per farli esprimere al meglio. Non dico da subito, ma nell'evoluzione del lavoro, potremmo anche decidere di cambiare modulo.

L’infortunio di Fares come cambia i vostri piani?

Per noi è stata una bella mazzata. Il ragazzo dopo la retrocessione con il Verona qui si stava affermando in maniera importante. Per noi era un valore aggiunto, sia che fosse rimasto, sia che fosse partito. In quest'ultimo caso ci avrebbe poi permesso di fare un mercato ancor più di qualità. Purtroppo così non è stato, il giocatore non sarà a nostra disposizione sino a gennaio e sicuramente ci preclude un miglioramento però, come abbiamo sempre fatto, con la società cercheremo di rimpiazzarlo o con giocatori già a disposizione o con qualche arrivo in questi ultimi giorni di mercato.

Ti aspetti ancora qualcosa dal mercato? Ha già individuato qualche profilo che le interessa?

Con la società abbiamo stabilito delle opportunità che dovrebbero presentarsi da qui alla fine del mercato. Ci mancano 3-4 giocatori, il direttore sta lavorando per questo. Naturalmente, visto il nostro budget, bisognerà attendere gli ultimi giorni e mi auguro che riescano ad allestire quella rosa che abbiamo stabilito per affrontare un campionato bello, ma difficile come è la Serie A.

Fares a causa di un infortunio è fuori dai giochi sino a metà stagione

Semplici: "Il gap tra le piccole e le medio-grandi è aumentato"

La Spal ha tirato fuori tanti giovani interessati. C’è qualche nome che puoi farci che dovremo tenere d’occhio in questa stagione?

Io me lo auguro. Fare dei nomi specifici preferisco di no perché non vorrei caricare i ragazzi di ulteriori responsabilità. Abbiamo comunque alcuni giovani, che mi auguro, possano fare bene e magari spiccare il volo come fatto già da altri giovani come Bonifazi e Lazzari che oggi si trovano in squadre di valore diverso da quello che è la Spal oggi.

Hai allenato Meret, pensi possa essere il dopo-Buffon della nostra Nazionale?

Lui è un ragazzo che ha grande qualità. L'anno scorso purtroppo al primo allenamento si ruppe il polso, ma io sono convinto che alla lunga, con Donnarumma, sarà il portiere della Nazionale.

Spesso ad inizio anno si gioca a fare le griglie del campionato. Ci dici secondo te quali saranno le prime 5 e dove si potrebbe posizionare la Spal in questa classifica?

Credo che la Juve sia sempre la squadra da battere. A livello di competitività però: con l'arrivo di tanti campioni e il ritorno di grandi allenatori penso si sia alzato il livello delle prime 5. La Juve resta la favorita, ma Napoli e Inter si sono rinforzate in maniera importante. Poi ci sono le due romane e l'Atalanta stessa, che l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario e quest'anno si è ulteriormente rinforzata. Poi non ultimo c'è il Milan. Sono quelle le squadre che si giocheranno le prime posizioni.

Pensi che l'arrivo di tutti questi talenti nella nostra Serie A possa indirettamente dare una mano anche alle piccole offrendo maggiore spettacolo in campo?