I giallorossi riflettono sui costi dell'operazione legata al difensore della Juventus. Al posto di Schick e Defrel accanto a Mariano Diaz spunta l'ipotesi della punta croata ex Milan e Fiorentina.

0 condivisioni

di Simone Cola - 23/08/2019 12:20 | aggiornato 23/08/2019 12:25

Con l'esordio in campionato fissato per domenica in casa contro il Genoa, la Roma di Paulo Fonseca si prepara a cominciare una stagione che dovrà necessariamente essere quella del riscatto. L'estate non ha cancellato i ricordi di un'annata, l'ultima, vissuta lontana dal calcio di vertice, segnata dall'esonero di Eusebio Di Francesco e dall'addio a fine campionato prima di Daniele De Rossi e poi di Francesco Totti.

Eventi che hanno segnato un evidente scollamento tra la società e parte della piazza, delusa dai risultati e da un calciomercato che ha visto l'arrivo di alcuni nomi interessanti ma anche l'addio di due punti fermi della squadra negli ultimi anni, Stephan El Sharaawy e Kostas Manolas. Proprio per sostituire il greco, dopo aver prelevato Gianluca Mancini dall'Atalanta, il neo ds giallorosso Gianluca Petrachi sembrava orientato a stringere per Daniele Rugani, che non trova spazio alla Juventus ed è ansioso di giocare una stagione da protagonista.

L'affare, che sembrava in dirittura d'arrivo, secondo Sky Sport ha subito però una brusca frenata nelle ultime ore: la Roma riflette sui costi dell'operazione legati all'acquisto di un giocatore che pur restando di grande spessore viene da anni di scarso utilizzo e sull'opportunità invece di destinare parte dei fondi stanziati per la difesa in attacco, dove sono ormai prossimi ai saluti Schick e Defrel e dove servirà una punta da affiancare a Kalinic. Accanto al nome del solito Mariano Diaz è spuntato quello di Nikola Kalinic.

Dopo 4 stagioni in cui non è mai riuscito a imporsi, Daniele Rugani sembra pronto a lasciare la Juventus: piace alla Roma, che però riflette sui costi legati al suo acquisto.

Roma, frenata per Rugani e sprint per Kalinic

La frenata su Rugani ha sorpreso sia il diretto interessato che la Juventus, che fatica terribilmente a smaltire gli esuberi e che pensava di avere trovato una soluzione almeno per il difensore centrale, chiuso in bianconero da Bonucci e Chiellini e dai nuovi acquisti De Ligt e Demiral. L'accordo prevedeva il versamento da parte dei giallorossi di una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni e i cartellini dei giovani Celar e Riccardi, ma prima le perplessità di quest'ultimo a trasferirsi a Torino e poi le riflessioni di Petrachi hanno messo l'intera operazione in stand-by.

L'affare è sempre possibile, soprattutto se la Juventus dovesse accettare un'offerta al ribasso oppure un prestito con obbligo di riscatto fissato per giugno 2020: chiuse le piste che portavano in Premier, per Rugani non rimangono del resto molte alternative da qui alla chiusura del mercato. In attacco invece l'idea Nikola Kalinic, che piace a Fonseca e che ha le caratteristiche ideali per il tipo di gioco voluto dal tecnico portoghese, sarebbe un colpo decisamente low cost.

Il croato, reduce da due stagioni da incubo vissute tra Milan e Atletico Madrid (65 partite complessive e appena 10 gol) a 31 anni potrebbe tentare di rilanciarsi in Italia: ceduti Patrick Schick e Gregoire Defrel - il primo piace a Lipsia e Schalke 04, il secondo è a un passo dalla Sampdoria - la Roma potrebbe stringere nella prossima settimana per Kalinic, che non rientrando nei piani di Simeone potrebbe arrivare in prestito con un semplice diritto di riscatto. L'alternativa gioca sempre a Madrid, nel Real, e risponde al nome di Mariano Diaz.