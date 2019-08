Il vicepresidente bianconero parla in conferenza al posto dell'ammalato Sarri: "Siamo soddisfatti del lavoro del mister, vogliamo vincere. Icardi? Non parlo di altri giocatori".

di Daniele Minuti - 23/08/2019 13:48 | aggiornato 23/08/2019 13:52

La Juventus sarà, come di consueto in quanto campione d'Italia, la squadra che aprirà ufficialmente la nuova stagione di Serie A. E la formazione bianconera debutterà nell'annata 2019/2020 nella trasferta in casa del Parma di D'Aversa.

In panchina però non ci sarà il nuovo allenatore Maurizio Sarri, fermato da una polmonite che non gli permetterà di seguire in campo i suoi giocatori né al Tardini né all'esordio all'Allianz Stadium della prossima settimana contro il "suo" Napoli.

A guidare la Juventus ci sarà il suo vice Martusciello ma nella conferenza stampa della vigilia il secondo di Sarri ha lasciato spazio a Pavel Nedved, che a poche ore dall'inizio della stagione bianconera ha parlato davanti ai giornalisti delle prospettive che i campioni d'Italia in carica si pongono per questa annata.

Nedved parla in conferenza stampa prima di Parma-Juventus

Nedved: "Sarri tornerà dopo la sosta. Il mercato? Non è finito"

L'ex Pallone d'oro ha voluto iniziare spiegando il motivo per cui è arrivato lui in conferenza stampa, parlando dell'arrivo di Maurizio Sarri e della voglia della Juventus di tornare ancora a sollevare trofei nonostante una rosa forse troppo grande.

Come sapete Maurizio Sarri è malato e ha la polmonite, vi porto i suoi saluti e lo rivedrete dopo la sosta: deve riprendersi ma sta meglio. Sono stati fatti dei cambiamenti ma la Juventus vuole vincere anche quest'anno, non sarà una stagione di transizione. Il mister sta facendo un grande lavoro e siamo fiduciosi. Il mercato? C'è concorrenza in rosa, la società è stata chiara coi giocatori: ognuno dovrà fare il professionista.

Inevitabile parlare della campagna acquisti ancora aperta, caratterizzata in queste settimane dalle problematiche sulle uscite di alcuni esuberi. Ma Nedved non ha voluto fare catastrofismi analizzando la situazione.

Non mi occupo io di mercato ma la sessione non è ancora chiuso, purtroppo continua anche a stagione iniziata. Paratici ha fatto delle grandissime cose sia in entrata che in uscita. Sappiamo di aver fatto dei cambiamenti importanti, specie nel gioco e ci saranno delle difficoltà ma la rosa sta rispondendo bene. Ci sentiamo forti.

Andando avanti si è parlato ancora di come è stato gestito il calciomercato ma il vicepresidente della Juventus è stato molto pragmatico spiegando che la rosa della squadra agli ordini di Sarri è già a posto così.