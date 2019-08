Parigi ultima chance per qualificarsi alle finali della Diamond League

Noah Lyles, Elaine Thompson, Karsten Warholm e Sam Kendricks sono le quattro super star del Meeting de Paris, ultima occasione per ottenere i punti per la qualificazione alle finali della Diamond League di Zurigo e Bruxelles.

0 condivisioni

di Diego Sampaolo - 23/08/2019 01:35 | aggiornato 23/08/2019 09:40

Per il terzo anno consecutivo lo Stade Sebastien Charlety ospita il Meeting de Paris, terzultimo appuntamento della IAAF Diamond League. Il meeting della capitale francese è l’ultima possibilità per accumulare punti necessari per la qualificazione alle Finali della IAAF Diamond League di Zurigo (29 Agosto) e di Bruxelles (6 Settembre). Il meeting di Parigi sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena (canale 204) nella serata di Sabato 24 Agosto dalle ore 20 alle 22.

Lo Stade Charlety è un impianto molto amato dai fans dell’atletica francese per la sua dimensione che permette di organizzare grandi eventi in un’atmosfera familiare. Gli spettatori possono godere del grande spettacolo a ridosso della pista e delle pedane e avere un contatto diretto con gli atleti, a differenza dell’immenso Stade de France dove il meeting parigino si svolgeva fino al 2016. Charlety è situato nel tredicesimo arrondissement vicino alla fermata del metrò parigino di Gentilly e alla zona della Cité Universitaire e ospita anche partite di calcio, rugby e fooball americano.

In passato Charlety ospitò due edizioni della Finale del Grand Prix IAAF del 1994 e del 2002, i Campionati francesi, la vecchia Coppa Europa e il Decanation. In occasione della tappa parigina della Diamond League verrà inaugurata la nuova pista blu Mondo Sportflex sulla quale si gareggerà anche agli Europei di Parigi nell’Agosto 2020 poche settimane dopo i Giochi Olimpici di Tokyo.

200 metri: Lyles star di una gara con sei atleti con un personale al di sotto dei 20 secondi

Speed in Paris. Così recita il poster promozionale che pubblicizza i 200 metri del meeting di Parigi che vedranno al via il fuoriclasse statunitense Noah Lyles, il campione mondiale ed europeo Ramil Gulyev, il due volte campione NCAA Divine Oduduru, il canadese Aaron Brown e la star francese Christophe Lemaitre.

Sarà una notte ad altissima velocità con Il vincitore delle ultime due edizioni della Diamond League sui 200 metri Noah Lyles, che ha vinto al meeting Athletissima Losanna ad inizio Luglio con la migliore prestazione mondiale dell’anno di 19”50 diventando il quarto velocista della storia sulla distanza dopo Usain Bolt (19”19), Yohan Blake (19”26) e Michael Johnson (19”32). In questa stagione Lyles ha corso altre due volte al di sotto dei 19”80 fermando il cronometro in 19”72 al Golden Gala di Roma e in 19”78 ai Campionati statunitensi di Des Moines. In otto gare disputate in carriera sui 200 metri nella Diamond League lo sprinter originario della Virginia ma residente in Florida è sceso sei volte sotto i 19”80, quattro delle quali nel solo 2018 (19”69 a Eugene e a Losanna, 19”65 a Montecarlo e 19”67 a Zurigo) ed è stato battuto una sola volta da Michael Norman a Roma il 6 Giugno scorso (19”70 contro 19”72). Soltanto Usain Bolt ha saputo fare altrettanto correndo quattro prestazioni sotto i 19”80 nel 2008. Nei due 100 metri disputati nella Diamond League Lyles ha vinto a Shanghai in 9”86 battendo Christian Coleman al photo-finish ed è stato battuto per un centesimo di secondo da Justin Gatlin a Montecarlo (9”91 contro 9”92). L’obiettivo di Lyles è battere il record del meeting detenuto dal 2013 da Usain Bolt con 19”73, tempo già battuto sei volte dallo statunitense.

Lo scorso anno i 200 metri del meeting di Parigi sono stati vinti da Michael Norman in 19”83 davanti a Raj Benjamin (19”99) e anche quest’anno si preannunciano grandi prestazioni in una gara che annovera sei atleti con un personale al di sotto dei 20 secondi.

Ramil Gulyev torna a Parigi dove si impose nel 2017 poche settimane prima di vincere il titolo mondiale sui 200 metri a Londra battendo Wayde Van Niekerk. L’anno scorso il velocista turco sfiorò il record europeo di Pietro Mennea fermando il crono in 19”76 in occasione del titolo europeo a Berlino. Gulyev è sceso sotto i 20 secondi in occasione della vittoria in 19”99 nella tappa inaugurale della Diamond League a Doha sulla pista del Khalifa Stadium dove si svolgeranno i prossimi Mondiali.

Il giovane nigeriano Divine Oduduru disputerà la seconda gara da professionista dopo la straordinaria stagione universitaria americana dove ha conquistato due titoli NCAA sui 100 e sui 200 metri per la Texas Tech University a Austin nello stesso pomeriggio fermando il cronometro rispettivamente in 9”86 e in 19”73 (terzo miglior tempo mondiale dell’anno). In precedenza il velocista cresciuto nel villaggio rurale di Ovworo nel sud della Nigeria aveva firmato un’altra doppietta correndo in 9”94 e in 19”76 al Michael Johnson Invitational.

Aaron Brown è stato tra i velocisti più costanti nel rendimento in questa stagione con due vittorie sui 200 metri nelle tappe della Diamond League a Shanghai in 20”07 e a Stoccolma in 20”06. Il canadese è sceso sotto i 10 secondi sui 100m con 9”96 sotto i 20 secondi con 19”95 sui 200 metri a Losanna e ha vinto il doppio titolo nazionale con 10”03 e 20”03.

Due altri sprinter in grado di scendere sotto i 20 secondi in questa stagione sono l’equadoregno Alex Quinonez, secondo a Losanna in 19”87 (record personale) e lo statunitense Cravon Gillespie (secondo ai Campionati NCAA in 19”93 a Austin).

Il tifo del pubblico francese sarà tutto per Christophe Lemaitre, bronzo olimpico sui 200 metri a Rio de Janeiro 2016 in 20”12 e ai Mondiali di Daegu in 19”80 (record francese e terza miglior prestazione europea di sempre). Lo sprinter di Aix Le Bains salì sulla ribalta con la straordinaria tripletta sui 100 e 200 metri e nella staffetta 4x100 agli Europei di Barcellona 2010. Nel 2011 è diventato lo sprinter bianco più veloce di sempre con il 9”92 realizzato ai Campionati francesi di Albi. Nella passata edizione del meeting di Parigi Lemaitre subì un infortunio muscolare. E’ tornato a correre nel 2019 realizzando un personale stagionale di 20”46 al meeting francese di Sotteville Le Rouen.

Completa il cast il giovane sudafricano Clarence Munyai, che salì sulla ribalta nel 2018 quando fermò il cronometro in 19”69 a Pretoria. In questa stagione ha fatto registrare il miglior tempo di 20”04 a Heusden Zolder.

100 metri femminili: sprint esplosivo con Thompson e Ta Lou

I 100 metri si preannunciano come il “remake” della sfida dell’edizione del 2017 tra la giamaicana Elaine Thompson e l’ivoriana Marie Josée Ta Lou. Due anni fa nella prima edizione disputata a Charlety Thompson si impose in 10”91 precedendo per cinque centesimi di secondo Ta Lou.

Thompson guida le liste mondiali stagionali sui 100m con lo straordinario 10”73 realizzato in occasione della vittoria al photo-finish su Shelly Ann Fraser Pryce ai Campionati giamaicani di Kingston e sui 200m con 22”00 a fine Giugno. In carriera vanta il doppio titolo olimpico sui 100 e sui 200 metri a Rio de Janeiro, l’argento ai Mondiali di Pechino 2015 sui 200m in 21”66 (record nazionale) e il primato giamaicano con 10”70. Nell’ambito della Diamond League la fuoriclasse caraibica ha vinto i 100 metri a Roma in 10”89 e i 200 metri in 22”13 a Londra.

L’altra giamaicana in gara è Natalliah Whyte, quinta ai Trials nazionali di Kingston in 11”09.

Ta Lou ha vinto i 100 metri a Losanna stabilendo il record stagionale di 10”93. Per Ta Lou gareggiare a Parigi sarà come tornare a casa. La fuoriclasse ivoriana, vice campionessa mondiale sui 100 e sui 200 metri, trascorre molti mesi dell’anno nella capitale francese e gareggia per il club parigino Stade Francais, per il quale ha corso da ospite in occasione dei Campionati francesi. Ta Lou è una delle tre atlete ad aver già centrato la qualificazione per la finale della Diamond League di Bruxelles insieme a Dina Asher Smith e a Blessing Okagbare.

La due volte campionessa mondiale dei 200 metri di Pechino 2015 e Londra 2017 Dafne Schippers torna a Parigi dove vinse i 200 metri 22”13 nell’edizione del 2016 quando il meeting si svolse per l’ultima volta allo Stade de France di Parigi Saint Denis. In questa stagione l’olandese volante ha corso i record stagionali di 11”04 sui 100 metri a Losanna e 22”56 in occasione della vittoria a Oslo.

La stella emergente Tehana Daniels gareggerà per la seconda volta in Europa dopo la vittoria a sorpresa ai Campionati statunitensi di Des Moines in 11”20. La ventiduenne statunitense si è classificata quarta alle NCAA Finals di Austin in 11”00, ha vinto i NACAC Under 23 Championships di Queretaro in 10”03 e si è classificata terza al debutto in Diamond League a Birmingham in 11”24. L’altra statunitense Aleia Hobbs, vincitrice ai Campionati NCAA e agli US National Championships nel 2018, ha iniziato bene la prima stagione da professionista con una vittoria al debutto in Diamond League a Shanghai in 11”03, il terzo posto a Roma in 11”12 e il secondo posto al Prefontaine Classic ma non si è qualificata per i Mondiali di Doha dopo il sesto posto ai Campionati nazionali di Des Moines e andrà in cerca di una rivincita.

Attenzione anche alle velociste francesi Carolle Zahi e Orlann Ombissa Dzangue, prima e seconda ai Campionati nazionali di Saint Etienne rispettivamente in 11”29 e in 11”31. Zahi ha vinto anche i 100 metri al Campionato Europeo per nazioni di Bydgoszcz in 11”31 con vento contrario di -2.5 m/s.

400 ostacoli maschili: Warholm insegue il terzo record europeo della stagione

Il campione mondiale ed europeo Karsten Warholm è nella forma della sua vita e ha già stabilito due record europei in questa stagione. A metà Giugno il “vichingo” norvegese ha battuto il record europeo dei 400 ostacoli detenuto da 24 anni dal francese Stephane Diagana fermando il cronometro in 47”33 sulla pista di casa di Oslo in occasione dei Bislett Games di Oslo. Un mese più tardi Warholm ha corso ancora più velocemente realizzando un altro record europeo con uno strepitoso 47”12 agli Anniversary Games di Londra sulla pista dove ha vinto il titolo mondiale nel 2017. Ai Campionati norvegesi ha fatto doppietta vincendo i 400 metri in 45”54 e i 400 ostacoli in 47”43. Lo scandinavo ha vinto anche il titolo europeo indoor sui 400 metri a Glasgow eguagliando con il tempo di 45”05 il record continentale detenuto da Thomas Schoenlebe dal lontano 1987.

Nella passata edizione del meeting di Parigi Warholm si classificò al terzo posto in 48”06 in una gara illuminata dallo straordinario 46”98 di Abderrahmane Samba (seconda migliore performance di sempre a 20 centesimi dal record del mondo di Kevin Young).

Il rappresentante delle Isole Vergini Britanniche Kyron McMaster torna a Parigi dove lo scorso anno migliorò il record personale con 47”54 precedendo Warholm. Il giovane caraibico ha vinto le ultime due finali della Diamond League a Zurigo precedendo il norvegese.

L’unico ad aver già centrato la qualificazione per la finale della Diamond League di Zurigo è l’irlandese Thomas Barr, che guida la classifica generale con 23 punti. Gli altri quattro atleti in gara a Parigi in buona posizione per centrare la qualificazione per Zurigo sono lo statunitense David Kendziera (terzo a Birmingham in 49”29), il turco Yasmani Copello (argento europeo a Berlino con il record nazionale di 47”81, vincitore a Birmingham in 49”08 e secondo a Londra con 48”93), Kyron McMaster e TJ Holmes (secondo ai Campionati Nazionali di Des Moines).

Per la Francia saranno in gara Ludvy Vaillant (secondo ai Campionati Europei per nazioni di Bydgoszcz in 48”98) e Wilfried Happio (campione europeo under 20 a Grosseto 2017 e under 23 a Gavle 2019).

Salto in alto maschile: Starc favorito per il secondo titolo della Diamond League consecutivo

In un panorama molto equilibrato senza un reale dominatore il favorito sembra essere l’australiano Brandon Starc, che ha vinto al meeting di Birmingham per il secondo anno consecutivo saltando 2.30m Domenica scorsa. Il saltatore di Sydney ha vinto la finale della Diamond League nel 2018 a Bruxelles e ha un personale di 2.36m realizzato al meeting tedesco di Eberstadt. L’australiano è allenato da Alex Stewart, che da quest’anno segue anche il saltatore azzurro Marco Fassinotti.

Gli altri protagonisti in gara sono l’ucraino Andiy Protsenko, secondo agi Europei Indoor di Glasgow 2019 con 2.26m e agli Europei outdoor di Zurigo 2014 con 2.33m, Il tedesco Mateusz Przybylko, campione europeo a Berlino 2018 con 2.35m, Jeron Robinson, campione statunitense con 2.30m a Des Moines, il russo Ilya Ivanyuk, co-leader mondiale stagionale con 2.33m e primo nella classifica generale della Diamond League, il candese Michael Mason (argento ai Giochi Panamericani di Lima con 2.28m e autore di un personale stagionale di 2.31m) e il keniano Matthew Sawe, campione africano 2018 con 2.30m. Cinque atleti si sono già assicurati il posto per la finale di Zurigo (Ivanyuk, Ghazal, Starc, Bondarenko e Wang) e rimangono altri sette posti.

Gianmarco Tamberi ha dato forfeit per un problema di lieve entità al polpaccio sinistro che non pregiudica la preparazione per i Mondiali di Doha.

Gianmarco Tamberi:

Dispiace, perché quest’anno è stato tempestato da tanti piccoli infortuni che non mi hanno permesso di trovare continuità. Rischiare a poche settimane dai Mondiali di Doha non ha senso

Salto con l’asta maschile: sfida ad alta quota tra Kendricks e Lavillenie e Duplantis

Pur non assegnando punti per la classifica della Diamond League il salto con l’asta maschile sarà tra le gare più attese dal pubblico francese, che farà il tifo per l’idolo Renaud Lavillenie.

Il campione olimpico dl Londra 2012 Renaud Lavillenie sfiderà il campione del mondo in carica di Londra 2017 Sam Kendricks, accomunati dalla stessa passione per il salto con l’asta ereditata in famiglia e da un forte legame di amicizia.

Il ventiseienne statunitense Sam Kendricks ha vinto la prima grande medaglia della sua carriera in occasione del bronzo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 alle spalle di Thiago Braz Da Silva e di Renaud Lavillenie. L’astista nativo di Oxford ha dominato la stagione 2017, nella quale ha vinto il titolo mondiale outdoor a Londra 2017, il diamante della Diamond League ed è rimasto imbattuto in 17 gare disputate. Nel corso del 2019 Kendricks ha stabilito il record statunitense con il fantastico salto da 6.06m ai Campionati nazionali di Des Moines diventando il secondo astista al mondo di sempre all’aperto dopo Sergey Bubka. Kendricks ha vinto le due ultime edizioni del meeting di Parigi nel 2017 con 5.82m e nel 2018 con 5.96m. Nelle precedenti partecipazioni al meeting di Parigi Sam si è distinto come “capo claque” chiedendo al pubblico francese di applaudire per i suoi avversari. Kendricks guida la classifica della Road to the Diamond League Final con 42 punti e ha vinto tre gare a Doha (5.80m), a Stoccolma (5.72m) e a Oslo (5.91m) e si è classificato secondo a Losanna con 5.95m.

Lavillenie festeggerà il trentatreesimo compleanno il prossimo 18 Settembre quando mancheranno pochi giorni all’inizio dei prossimi Mondiali di Doha. Dalla creazione della IAAF Diamond League nel 2010 il fuoriclasse francese ha vinto sette trofei dei diamanti, 37 vittorie in meeting diversi (sei delle quali a Parigi). Al meeting parigino ha realizzato le migliori misure di 5.91m nel 2010, di 5.92m nel 2013 e di 5.93m nel 2016. L’astista di Clermont Ferrand ha superato la barriera dei 6 metri per la prima volta a 23 anni in occasione del salto da 6.01m realizzato al Campionato Europeo per nazioni di Leiria nel 2009. Detiene il record mondiale con il salto da 6.16m realizzato al meeting indoor di Donetzk nel 2014. Renaud ha un personale stagionale di 5.85m realizzato agli ultimi Campionati francesi di Saint Etienne e ha saltato 5.81m a Losanna e 5.82m a Montecarlo. In gara ci sarà anche il fratellino Valentin, che ha battuto Renaud a Pierre Benite con 5.81m e ha migliorato il record personale con 5.82m a Montecarlo.

Il ventunenne Christopher Nilsen debutta in un meeting della Diamond League in Europa dopo la brillante stagione americana nella quale ha battuto Sam Kendricks alle Drake Relays di Des Moines con un salto da 5.85m e ha vinto il titolo NCAA con il personale migliorato di 9 centimetri con 5.95m per il team dei Coyotes del South Dakota precedendo Armand Duplantis. Nelle ultime due gare Nilsen ha mancato la qualificazione ai Mondiali di Doha con il settimo posto ai Campionati statunitensi di Des Moines ma si è riscattato vincendo la medaglia d’oro ai Giochi Panamericani di Lima con 5.76m. In gara saranno presenti l’altro statunitense Cole Walsh, secondo ai Campionati statunitensi con 5.76m e terzo ai Bislett Games di Oslo con il record personale di 5.81m, il giovane greco Emmanouil Karalis, secondo agli Europei Under 23 di Gavle 2019 con 5.60m e terzo al meeting di Stettino con il personale di 5.71m, e il norvegese Sondre Guttormsen, quarto agli Europei Under 23 e sesto agli Europei di Berlino 2018 con 5.75m.

Salto con l’asta femminile: sei atlete con un personale oltre i 4.80m

Per la seconda volta nella storia del meeting di Parigi verranno ospitate due gare di salto con l’asta sia a livello maschile sia a livello femminile. La gara di Charlety presenta sei atlete con un personale oltre i 4.80m in una sorta di anticipazione dei prossimi Mondiali di Doha.

Parigi ripropone la super sfida tra la greca Ekaterini Stefanidi e la statunitense Sandi Morris, che hanno dominato le ultime tre stagioni a livello mondiale. Stefanidi è la campionessa di tutto avendo vinto i tre titoli più importanti all’aperto (Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, Mondiali di Londra 2017 e Campionati Europei di Berlino 2018) e le ultime tre edizioni della Diamond League. Ha un primato personale di 4.91m stabilito in occasione del titolo iridato vinto a Londra, mentre in questa stagione ha valicato l’asticella alla misura di 4.83m ai Campionati greci.

Morris ha vinto due argenti alle spalle di Stefanidi alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali di Londra 2017, ma vanta un personale di 9 centimetri migliore rispetto alla rivale greca. La statunitense è una delle tre astiste della storia ad aver superato la quota di 5 metri in occasione della finale della Diamond League a Bruxelles nel 2016 e ha vinto il titolo mondiale indoor a Birmingham 2018. Agli ultimi campionati statunitensi di Des Moines ha vinto il terzo titolo statunitense outdoor consecutivo stabilendo il personale stagionale con 4.85m.

L’altra grande protagonista in gara è la russa Anzhelika Sidorova, campionessa europea indoor a Glasgow 2019 con 4.85m e argento ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018. In questa stagione ha fatto registrare 4.86m all’aperto ai Campionati nazionali di Cheboksary e 4.91m al meeting indoor di Madrid.

Il cast presenta tutte le migliori specialiste delle ultime stagioni: la statunitense Katie Nageotte, vincitrice al meeting di Losanna con 4.82m e seconda ai Campionati nazionali di Des Moines con 4.80m, la campionessa olimpica di Londra 2012 Jenn Suhr, leader mondiale stagionale con 4.91m e terza ai Campionati statunitensi di Des Moines, la neozelandese Eliza McCartney, bronzo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e primatista dell’Oceania con 4.94m, la cubana Yarisley Silva, campionessa del mondo a Pechino 2015 e medaglia d’oro ai Giochi Panamericani di Lima con 4.75m, la canadese Alysha Newman, primatista nazionale con 4.77m a Jockgrim, la venezuelana Robeilys Peinado, bronzo ai Mondiali di Londra 2017, la svedese Angelica Bengtson, bronzo europeo ad Amsterdam 2016 e vincitrice al Golden Gala 2019 con il record nazionale di 4.76m, e Ninon Guillon Romarin, primatista francese con 4.75m.

Salto triplo femminile: Rojas insegue il terzo salto stagionale oltre i 15 metri

La fuoriclasse venezuelana Yulimar Rojas insegue a Parigi il terzo salto oltre la magica barriera dei 15 metri nel 2019 dopo aver migliorato il record personale in due occasioni con 15.06m al meeting di Huelva e 15.11m ai recenti Giochi Panamericani di Lima, sedicesima migliore prestazione di sempre e salto più lungo al mondo dall’Agosto 2016. Nella rassegna continentale in terra peruviana l’allieva del quattro volte campione del mondo del salto in lungo Ivan Pedroso ha fatto registrare anche un salto nullo vicino ai 15.40m. La ventitreenne di Caracas potrebbe attaccare il record del meeting di Parigi detenuto dalla russa Tatyana Lebedeva con 15.12m stabilito dal 2003, ma il vero obiettivo della sudamericana è vincere il quarto titolo iridato della sua ancora giovane carriera dopo le vittorie ai Mondiali outdoor di Londra 2017 e ai Mondiali Indoor di Portland 2016 e di Birmingham 2018 e avvicinare il record del mondo detenuto dall’ucraina Inessa Kravetz con 15.50m dal 2003.

Rojas ha vinto tutte le quattro sfide stagionali con l’emergente cubana Liadagmis Povea a Losanna, Montecarlo, a Padova e ai Giochi Panamericani di Lima. A Parigi Povea potrebbe ulteriormente avvicinare il record personale stagionale di 14.77m realizzato a Losanna.

Cinque delle migliori otto atlete del ranking mondiale sono in gara a Parigi. Le altre protagoniste annunciate sono le giamaicane Kimberly Williams (argento ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018 e campionessa del Commonwealth) e Shanieka Ricketts (seconda ai Giochi Panamericani e atleta dal personale di 14.77m stabilito in questa stagione), la spagnola Ana Peleteiro (campionessa europea indoor di Glasgow 2019 e bronzo ai Mondiali indoor di Birmingham 2018), la statunitense Keturah Orji (quarta alle Olimpiadi di Rio 2016 e campionessa statunitense per la quarta volta in carriera a Des Moines con 14.56m), Olga Rypakova (oro olimpico a Londra 2012) e Olga Saladukha (oro mondiale a Daegu 2011), la greca Paraskevi Papahristou (oro europeo outdoor a Berlino), la francese Yanis David (campionessa NCAA 2019 nel salto in lungo con 6.84m). Non ci sarà invece la colombiana Caterine Ibarguen, che si è infortunata durante la gara del salto in lungo ai Giochi Panamericani di Lima.

Salto triplo maschile: terza sfida stagionale tra Taylor e Claye

Parigi sarà il terzo capitolo stagionale tra gli amici-rivali Christian Taylor e Will Clay. Taylor si è imposto a Szekesfehrvar in Ungheria con un super salto da 17.93m con troppo vento a favore e a Monte-Carlo con 17.82m.

Taylor (tre volte campione mondiale e due volte oro olimpico) ha vinto nella sua precedente partecipazione al meeting di Parigi con 17.29m.

Taylor e Claye occupano rispettivamente il secondo e il terzo posto nelle liste mondiali di sempre. Taylor si è avvicinato al record del mondo di Jonathan Edwards in occasione del titolo mondiale a Pechino 2015 con 18.21m. Claye ha superato per la prima volta in carriera la barriera dei 18 metri al meeting californiano di Long Beach in questa stagione. Nel computo dei loro scontri diretti Taylor comanda per 41-26 nella loro rivalità iniziata fin dai tempi delle gare universitarie americane. Dal 2015 in poi Taylor ha battuto Claye undici volte in quattordici sfide.

Da seguire con attenzione il portacolori del Burkina Faso Fabrice Zhango, che ha battuto il record africano indoor a Parigi Bercy con 17.58m e si è imposto di recente ai Campionati francesi di Saint Etienne gareggiando fuori gara con il record personale all’aperto con 17.50m.

Arriva in ottime condizioni di forma lo statunitense Omar Craddock, vincitore al Golden Gala di Roma con 17.50m, ai Giochi Panamericani di Lima con 17.42m e terzo ai Campionati statunitensi di Des Moines con 17.55. Gli altri protagonisti in gara sono il campione olimpico di Pechino 2008 e oro europeo di Berlino 2018 Nelson Evora, Chris Benard (quarto ai Campionati statunitensi con 17.33m ventoso), l’azero Alexis Copello (secondo agli Europei di Berlino 2018), i francesi Benjamin Compaoré (campione nazionale a Saint Etienne con 16.94m), Jean Marc Pontvianne (16.95m) e Harold Correa (16.82m) e il cinese Yaming Zhu (17.40m di personale al meeting di La Chaux de Fonds).

110 ostacoli maschili: la rivincita dei Campionati NCAA tra Holloway e Roberts e tutto il podio degli Europei di Berlino con Martinot Lagarde, Shubenkov e Ortega

Esordisce in Diamond League la “rising star” Grant Holloway, che ha dominato l’ultima stagione NCAA vincendo le finals del massimo campionato dei college americani sia a livello indoor sui 60 ostacoli in 7”35 e sui 110 ostacoli in 12”98 (tempo con il quale ha battuto di due centesimi di secondo il record NCAA detenuto dal grande ostacolista statunitense Renaldo Nehemiah). In entrambe le occasioni Holloway ha battuto l’altro giovane talento Daniel Roberts, che ha migliorato i record personali con 7”41 e 13”00. Roberts si è imposto su Holloway agli ultimi Campionati statunitensi di Des Moines in 13”23 e ha esordito in Diamond League a Losanna con un secondo posto in 13”11. Holloway correrà la prima gara nel circuito dei diamanti dopo il debutto da professionista a Szekesfehrvar.

In ambito europeo la gara di Parigi riunisce tutti e tre medagliati dell’ultima rassegna continentale di Berlino 2018 con il campione europeo Pascal Martinot Lagarde, l’argento Sergey Shubenkov e il bronzo Orlando Ortega.

Martinot Lagarde detiene il record francese con 12”95 a Montecarlo nel 2014, anno cui si è classificato secondo a Parigi in 13”05 e ha conquistato il circuito dei diamanti con vittorie a Eugene, Oslo, Losanna e a Montecarlo. Il transalpino ha battuto Shubenkov al photo-finish in 13”17 agli ultimi Europei di Berlino ed è salito sette volte sul podio nelle grandi rassegne indoor (due argenti un bronzo ai Mondiali, un oro, due argenti e un bronzo agli Europei). Il francese ha rivelato di non essere al meglio della condizione per un principio di mononucleosi.

Sergey Shubenkov ha vinto il titolo mondiale a Pechino 2015 e due ori europei a Helsinki 2012 e Zurigo 2014 e ha stabilito l’ottavo tempo più veloce di sempre al mondo con il 12”92 realizzato al meeting di Szekesfehrvar nel 2018. Nell’ambito della Diamond League il russo ha vinto otto meeting tra il 2013 e il 2019 e due trofei dei diamanti nel 2017 e nel 2018. Il siberiano torna in gara dopo l’infortunio subito a Rabat. La madre Natalya Shubenkova si classificò quarta nell’eptathlon alle Olimpiadi di Seul 1988 e vinse la medaglia d’argento agli Europei di Stoccarda 1986.

Orlando Ortega stabilì il record personale con 12”94 a Parigi nel 2015 quando il meeting si svolgeva ancora allo Stade de France. Lo spagnolo di origini cubane ha vinto undici gare di Diamond League tra il 2013 e il 2019 (due delle quali nel 2019 a Stanford in 13”24 e a Losanna in 13”05). Ortega è nipote di Cristina Hecevarria, che vinse la medaglia d’oro nella staffetta 4x100 ai Giochi Panamericani nel 1967 con la nazionale cubana.

Il cinese Xie Wenjun e il giamaicano Ronald Levy sono rispettivamente al quinto e al settimo posto nella classifica della Diamond League rispettivamente con 14 e 11 punti e sono in buona posizione per qualificarsi per la finale di Bruxelles. Levy è campione del Commonwealth in carica di Gold Coast 2018 e ha vinto al meeting di Parigi nel 2017 in 13”05. In questa stagione ha vinto il titolo giamaicano in 13”23 e si è classificato terzo a Losanna in 13”25.

Xie Wenjun ha vinto il titolo asiatico a Doha in 13”21 e si è classificato secondo al meeting di Shanghai in 13”17.

Completa il cast lo statunitense Freddie Crittenden, quarto ai Campionati statunitensi di Des Moines in 13”39 e secondo ai Giochi Panamericani in 13”31.

400 metri femminili: Francis favorita

La doppia campionessa mondiale di Londra 2017 dei 400 metri e della staffetta 4x400 Phyllis Francis insegue il primo successo in Diamond League in questa stagione e i punti necessari per centrare la qualificazione per la finale della Diamond League di Zurigo. La quattrocentista nata a New York ma formatasi all’Università dell’Oregon ha vinto al meeting di Padova in 51”20 e si è classificata quinta sui 200 metri ai Campionati statunitensi di Des Moines in 22”74. Le altre protagoniste sono le connazionali Shakima Wimbley (argento ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018 e campionessa nazionale a Des Moines nel 2019) e Kendall Ellis (campionessa mondiale della staffetta 4x400 a Londra 2017 e campionessa NCAA Indoor sui 400m e nella 4x400 nel 2018), la portacolori del Botswana Christine Botlogetswe (terza al meeting di Rabat con il personale di 50”48), l’olandese Lisanne De Witte (bronzo agli Europei outdoor di Berlino 2018 e Indoor di Glasgow 2019) e la giamaicana Stephanie Ann McPherson (bronzo ai Mondiali di Mosca 2013).

1500 metri maschili: i fratelli Ingebrigtsen contro il nuovo talento Musagala

I fratelli norvegesi Jakob e Filip Ingebrigtsen, la rivelazione stagionale Ronald Musagala e la “vecchia volpe” polacca Marcin Lewandowski guidano una starting list di alto livello che promette ottime prestazioni cronometriche.

Il campione europeo dei 1500 e dei 5000 metri di Berlino 2018 Jakob Ingebrigtsen si è confermato anche quest’anno vincendo il titolo europeo indoor dei 3000 metri e l’argento sui 1500 metri alle spalle di Lewandoski a Glasgow. Durante l’estate si è classificato secondo a Losanna stabilendo il record europeo under 20 con 3’30”16 e ha corso in 3’30”47 a Montecarlo. Si rinnova il duello con Lewandowski, che è stato battuto per soli tre centesimi dal teenager scandinavo agli Europei di Berlino 2018. Il polacco ha vinto il Dream Mile di Oslo in 3’52”34 e gli Europei per nazioni di Bydgoszcz sui 1500 metri ad inizio Agosto.

Filip Ingebrigtsen, campione europeo ad Amsterdam 2016 e medaglia di bronzo ai Mondiali di Londra 2017, ha avvicinato il record personale in questa stagione correndo in 3’30”82 a Losanna.

Musagala ha migliorato due volte il record ugandese correndo in 3’31”33 a Losanna e in 3’30”58 a Montecarlo e ha vinto a Birmingham lo scorso fine settimana in 3’35”12 battendo il talento australiano Stewart McSweyn, anche lui in gara a Parigi. In gara saranno presenti anche il campione mondiale indoor 2014 Ayanleh Souleiman (terzo a Losanna con il personale stagionale di 3’30”79 e quinto a Montecarlo in 3’31”58), il diciottenne Samuel Tefera (primatista mondiale indoor con 3’31”04), il bronzo olimpico di Londra 2012 Abdelati Iguider, il campione olimpico di Londra 2012 Taoufik Makloufi, che torna a correre in Diamond League dopo una serie di infortuni, e il neozelandese Nick Willis, due volte medagliato olimpico (argento a Pechino 2008 e bronzo a Rio 2016).

3000 siepi maschili: torna Conseslus Kipruto

Il campione olimpico e mondiale in carica Conseslus Kipruto rientra alle gare dopo una lunga pausa per una frattura al piede che lo ha tenuto fermo tutta la stagione. Kipruto ha compiuto l’impresa di vincere la finale della Diamond League di Zurigo battendo in volata Soufiane El Bakkali dopo aver perso una scarpa nei primi giri.

Kipruto correrà per la prima volta in questa stagione contro El Bakkali, che guida la classifica generale della Diamond League con 16 punti grazie ai due successi di Doha in 8’07”22 e di Montecarlo in 8’04”22 (migliore prestazione mondiale dell’anno che potrebbe venire attaccata a Parigi). Gli altri protagonisti sono l’etiope Chala Beyo (secondo a Rabat in 8’06”48), il keniano Benjamin Kigen (secondo a Montecarlo in 8’05”12), Abraham Kibiwot (primato personale di 8’05”72 a Montecarlo), il giovane ugandese Albert Chemutai (quarto ai Mondiali Under 20 di Tampere e personale di 8’12”29 realizzato a Montecarlo), il keniano Abraham Kibiwot (8’11”47) e il francese Djilali Bedani (personale di 8’09”47 realizzato a Montecarlo in questa stagione).

800 metri femminili: Goule, Rogers, Jepkosgei e Tsegay favorite

In una gara incerta e aperta ad ogni pronostico sono leggermente favorite la giamaicana Natoya Goule, seconda classificata a Montecarlo in 1’57”90 ma accreditata di un record nazionale di 1’56”15 stabilito sempre nel meeting del Principato nel 2018. Gli Stati Uniti schierano la coppia formata da Hanna Klein e Raevyn Rogers, seconda e terza ai Campionati statunitensi di Des Moines. L’etiope Gudaf Tsegay si cimenta sulla distanza più breve dopo aver migliorato il record personale sui 1500 metri con 3’57”40 a Rabat. La francese Renelle Lamote, che ha vinto la medaglia d’argento nelle ultime due edizioni degli Europei ad Amsterdam 2016 e a Berlino 2018 e si è imposta agli Europei per nazioni di Bydgoszcz, insegue il minimo per i Mondiali di Doha.

800 metri maschili: grande tifo per Bosse

Pur non assegnando punti per il ranking della Diamond League la gara del doppio giro di pista sarà particolarmente attesa dal pubblico francese per la seconda uscita stagionale in Diamond League del primatista nazionale e campione del mondo in carica di Londra 2017 Pierre Ambroise Bosse. Il transalpino ha gareggiato solo due volte in questa stagione a Montecarlo (nono in 1’45”43) e ai Campionati francesi di Saint Etienne (primo in 1’48”82) ma sta finalizzando la preparazione per la difesa del titolo iridato tra un mese a Doha. Bosse ha ottenuto i migliori risultati al meeting di Parigi nel 2014 (quarto in 1’44”23) e nel 2016 (sesto in 1’43”58 pochi giorni dopo il quarto posto alle Olimpiadi di Rio de Janeiro). Bosse fece notizia nel 2014 quando gareggiò indossando la maglia della nazionale francese di calcio per mostrare il suo sostegno per i Bleus impegnati nella Coppa del Mondo in Brasile.

I protagonisti più accreditati in gara sono il giovane keniano Michael Saruni (quarto a Montecarlo in 1’43”70 nel 2019 e atleta dal personale di 1’43”25 realizzato a Tucson nel 2018), il canadese Brandon McBride (sceso due volte al di sotto dei 1’44” nel 2019 con 1’43”90 a Roma e 1’43”83 a Montecarlo), lo statunitense Clayton Murphy (bronzo olimpico a Rio de Janeiro 2016 e quinto al meeting di Losanna con il personale stagionale di 1’44”47), lo svedese Andreas Kramer (terzo agli Europei di Berlino 2018), il portoricano Wesley Vazquez (1’44”40 a Montecarlo) e il portacolori del Qatar Abubaker Haydar Abdalla (1’44”33 di personale stagionale).

Getto del peso maschile: cinque atleti con un personale oltre i 22 metri

Il getto del peso del meeting di Parigi vedrà in gara cinque dei sette atleti che hanno superato i 22 metri in questa stagione. Guida la starting list il brasiliano Darlan Romani, che ha vinto la gara di Diamond League a Stanford con lo straordinario record sudamericano di 22.61m e la medaglia d’oro ai Giochi Panamericani di Lima con 22.07m. L’altro grande nome è il neozelandese Tom Walsh, campione del mondo outdoor a Londra 2017 e indoor a Birmingham 2018 e quinto nelle liste mondiali stagionali con il lancio da 22.27m realizzato a Ostrava a fine Giugno. Walsh detiene il record del meeting con 22.00m dal 2016. Gli altri protagonisti sono il campione europeo indoor e outdoor Michal Haratyk (personale di 22.32m realizzato a Cetniewo in questa stagione), Joe Kovacs, campione del mondo a Pechino 2015 e secondo ai Campionati statunitensi di Des Moines 2019 con 22.31m, Darrell Hill, vincitore della finale della Diamond League 2017 a Bruxelles e terzo ai Campionati statunitensi con 22.11m, il polacco Konrad Bukowiecki, vincitore al Golden Gala di Roma con 21.97m e medaglia d’oro alle Universiadi di Napoli e agli Europei Under 23 di Gavle, e il lussemburghese Bob Bertemes, che ha superato la barriera dei 22 metri per la prima volta in questa stagione con 22.22m. La Francia sarà rappresentata dal quattro volte campione nazionale Frederic Dagée, che vanta un personale outdoor di 20.35m.

Lancio del disco femminile: Perez e Caballero cercano la seconda doppietta cubana consecutiva

Cuba insegue la seconda doppietta consecutiva in Diamond League una settimana dopo il successo di Yaimé Perez con 64.87m davanti a Denia Caballero (64.59m). Perez guida le liste mondiali stagionali con il 69.39m realizzato proprio in Francia a Sotteville le Rouen, mentre Caballero insegue in seconda posizione con 69.20m. Le due cubane occupano le prime due posizioni nel ranking della Diamond League e sono le uniche già qualificate per la finale insieme alla due volte campionessa olimpica Sandra Perkovic, che di recente è tornata a lanciare lontano con il 68.58m realizzato in occasione della First League del Campionato Europeo per nazioni di Varazdin. Perkovic ha stabilito il record del meeting lo scorso anno con 68.60m. La discobola di Zagabria ha annunciato in un’intervista con il sito della IAAF di recente l’intenzione di andare avanti fino al 2028 con il sogno di disputare cinque Olimpiadi.

Le altre protagoniste in gara sono la quarantenne francese Melina Robert Michon (argento olimpico a Rio de Janiero 2016), la brasiliana Andressa De Morais seconda ai Giochi Panamericani di Lima 2019), Kristin Pudenz (campionessa tedesca a Berlino 2018), Nadine Muller (argento agli Europei di Berlino 2018) e Claudine Vita (argento alle Universiadi di Napoli 2019 alle spalle dell’azzurra Daisy Osakue), la cinese Bin Feng (campionessa asiatica con 65.36m a Doha) e la statunitense Valarie Allman (prima ai Campionati nazionali di Des Moines con 64.34m e quarta nelle liste mondiali stagionali con 67.15m).

Triathlon maschile: Kevin Mayer punta al tris a Parigi

Una gara particolarmente attesa dai fans francesi è il triathlon, inserito nel programma del meeting di Charlety per il terzo anno consecutivo in onore di Kevin Mayer, primatista mondiale del decathlon con il fantastico score di 9126 punti realizzato al famoso meeting delle prove multiple di Talence nel Settembre 2018. Le gare inserite nel programma sono i 110 ostacoli, il salto in lungo e il getto del peso. Il fuoriclasse francese ha vinto l’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 e tre medaglie d’oro agli Europei Indoor di Belgrado 2017,ai Mondiali outdoor di Londra 2017 e ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018. In vista dei Mondiali di Doha Mayer non ha disputato gare di decathlon ma ha scelto di cimentarsi in prove individuali. Agli ultimi Campionati francesi di Saint Etienne il decatleta di Argenteuil ha migliorato il record personale sui 110 ostacoli con 13”60 in batteria prima di classificarsi quarto in 13”49 in finale con vento a favore di +3.0 m/s. Mayer ha vinto il triathlon nelle passate due edizioni del meeting di Parigi con 2746 punti nel 2017 e con 2860 punti nel 2018. Gli avversari più quotati in gara saranno il tedesco Kai Kazmirek, vincitore al meeting di Ratingen nel decathlon nel 2019, lo spagnolo Jorge Urena, medaglia d’oro nell’eptathlon a Glasgow nel 2019, il belga Thomas Van Der Plaetzen, campione europeo nel decathlon ad Amsterdam 2016, e lo statunitense Devon Williams, primo nel decathlon ai Campionati statunitensi di Des Moines con 8295 punti.

Staffette 4x100

Il meeting di Charlety si concluderà in bellezza con le staffette 4x100. A livello maschile i padroni di casa della Francia affrontano il Canada, la Danimarca, la Norvegia, la Spagna, il Portogallo e la Turchia. La gara femminile vedrà al via la Francia, la Danimarca, la Spagna, la Norvegia e Israele.