Nainggolan: "Via da Roma per scelta di un'altra persona"

Sono tranquillo per la mia famiglia. Il calcio è sempre stata una buona distrazione. Andare ad allenarmi e giocare mi ha cambiare d'umore. Ci sono tante aspettative, il presidente Giulini ha fatto degli sforzi economici importanti, dobbiamo dimostrare da subito di essere sul pezzo. Sono allegro, vivo il più normale possibile la quotidianità. Ma questo a qualcuno non piace e sono stato criticato. Però, ho sempre pensato che ogni giornata vada vissuta al massimo. E continuerò a farlo perché mi rende felice

Adesso sono molto più esperto, ho fatto un paio di campionati importanti. Spero di dare il mio contributo per la salvezza. Io penso partita per partita. Barella il mio sostituto all'Inter? Sono confronti che vengono fatti tutti gli anni. Posso solo dire che è un giocatore che ha dimostrato tanto. Ha fatto molto. Io credo che sia un giocatore con la testa sulle spalle, gli auguro una grande carriera

