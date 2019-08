L'argentino verso l'esclusione con l'Udinese per un problema muscolare all'adduttore. Al suo posto dovrebbe giocare Calhanoglu.

di Redazione Fox Sports - 23/08/2019 14:52 | aggiornato 23/08/2019 14:55

Problema muscolare all'adduttore per Lucas Biglia, che a questo punto potrebbe saltare la sfida con l'Udinese. Parte subito con l'handicap a centrocampo l'avventura di Giampaolo sulla panchina del Milan, perché l'argentino, come riportato da SkySport, ha riportato questo leggero fastidio che molto probabilmente lo escluderà dai convocati per il debutto in campionato.

Al suo posto potrebbe giocare in cabina di regia Calhanoglu, che in carriera ha già ricoperto quel ruolo, pur essendosi poi specializzato in posizioni più offensive.

Giampaolo avrà poche ore a disposizione per ridisegnare il suo Milan. Tra poco non ci sarà più tempo per fare esperimenti e si farà sul serio. L'inizio della Serie A 2019/2020 è ormai imminente e il tecnico rossonero sarà subito chiamato a delle scelte importanti.