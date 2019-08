Il nuovo acquisto del Napoli sarà il quinto messicano a calcare i campi della massima serie italiana: nessuno ha lasciato un segno tangibile, a partire dal precursore Pedro Pineda.

1 condivisione

di Simone Cola - 23/08/2019 20:12 | aggiornato 23/08/2019 20:17

L'arrivo a Napoli di Hirving Lozano, diventato realtà nella giornata di oggi dopo un lungo inseguimento e a fronte di una spesa pari a circa 40 milioni di euro, non solo ha esaltato una piazza che adesso - parole del mister Carlo Ancelotti - punta con convinzione allo Scudetto, ma potrebbe anche servire a spezzare quella che può essere considerata una vera e propria maledizione per quanto riguarda i calciatori messicani in Serie A.

Considerato uno dei prospetti più caldi del calcio mondiale, consacratosi nelle ultime due stagioni in Olanda al PSV, dove si è abituato al calcio europeo e ha aumentato il proprio bagaglio tecnico e soprattutto tattico, Hirving Lozano sarà il quinto messicano nella storia della Serie A: sono appena quattro infatti i connazionali che hanno preceduto il nuovo attaccante del Napoli, tutti incapaci di lasciare un segno tangibile del loro passaggio.

27 settembre 2009, stadio Marc'Antonio Bentegodi: Chievo Verona e Atalanta stanno pareggiando per 1-1 quando il tecnico degli orobici, Antonio Conte, richiama in panchina il cileno Jaime Valdes per inserire Miguel Layun, terzino di 21 anni che il club bergamasco ha acquistato in estate dal Veracruz per poco più di mezzo milione di euro. Il giocatore entra nella storia come il primo messicano capace di calcare i campi della Serie A, anche se a quei pochi minuti ne seguiranno altri 25 contro il Cagliari a novembre prima del prematuro rientro in patria.

Nonostante in Italia abbia giocato appena due spezzoni di partita, Miguel Layun è considerato uno dei più forti calciatori messicani degli ultimi anni.

Hirving Lozano sarà il quinto messicano a giocare in Serie A: ecco chi lo ha preceduto

Terzino destro capace di operare anche come esterno di centrocampo, Layun sarà ricordato come una vera e propria meteora del calcio italiano ma dimostrerà in seguito di avere qualità importanti, tanto da collezionare oltre 70 presenze con il Messico, vestire le maglie di Watford e Porto e conquistare due CONCACAF Champions League, nel 2014/2015 con l'America e nel maggio 2019, quindi pochi mesi fa, con il Monterrey.

Layun apre nel 2009 una strada che avrebbe potuto essere aperta molti anni prima, precisamente nel 1991, da Pedro Pineda, guizzante attaccante che dopo aver segnato 4 gol in 3 partite ai Mondiali Under 20 si trova catapultato dal modesto Cachorros Neza direttamente in quello che all'epoca può essere definito il club più forte al mondo, il Milan che ha appena cambiato allenatore passando da Arrigo Sacchi a Fabio Capello e che può ancora contare sul trio olandese composto da Rijkaard, Gullit e Van Basten.

Si tratta di una squadra dove persino i grandi campioni possono faticare a vedere il campo, figuriamoci un ragazzo di appena vent'anni a inizio carriera e con nessuna esperienza nel calcio europeo: l'avventura a Milano dura infatti poche settimane, il tempo di giocare un pugno di amichevoli e poi di fare le valigie per tornare in patria. Pineda si distinguerà nel campionato messicano come un attaccante discontinuo ma dal buon fiuto realizzativo, vestirà la maglia di numerose squadre - vincendo anche un titolo con il Necaxa - ma senza mai provare la gioia del debutto in Nazionale, chiuso da mostri sacri come Luis Hernandez, Cuauhtémoc Blanco, Luis Garcia e Jared Borgetti.

Uno dei più forti calciatori messicani della storia, Rafa Marquez arrivò a Verona quando ormai aveva intrapreso la fase calante di una carriera comunque straordinaria.

Ha decisamente altro curriculum e spessore internazionale Rafael "Rafa" Marquez, carismatico difensore centrale soprannominato in patria El Gran Capitán e uno dei pochisssimi messicani capaci di imporsi anche nel calcio europeo. Dopo essersi imposto nel Monaco in Francia Marquez si trasferisce al Barcellona nel 2003, quando ha 24 anni: sarà protagonista in blaugrana fino al 2010, vincendo 4 volte la Liga e 2 la Champions League. Punto fermo del Messico, con cui ha collezionato ben 147 presenze e disputato la bellezza di 5 Mondiali, la sua grandezza è fuori discussione.

Peccato però che al suo arrivo in Italia, datato 4 agosto 2014, El Gran Capitán abbia ormai 35 anni e abbia già da tempo iniziato la fase calante della carriera: inserito in una squadra che fatica per salvarsi, brilla a fasi alterne grazie all'esperienza e al carisma, che però non bastano per ovviare ai limiti di mobilità dovuti all'età. Il grande Marquez resta in Serie A per una stagione e mezzo, collezionando 35 presenze prima di tornare a casa e chiudere nell'Atlas, club di cui oggi è presidente.

È un difensore centrale anche il 31enne Hector Moreno, che oggi gioca in Qatar nell'Al-Gharafa ma che nell'estate del 2017 sbarca in Serie A con propositi battaglieri: arriva dal PSV - lo stesso club da cui il Napoli ha prelevato Lozano - e ad acquistare quello che qualcuno chiama "il nuovo Imperatore", considerandolo come l'erede dell'iconico difensore messicano Claudio Suarez detto appunto El Emperadòr, è la Roma.

L'avventura di Hector Moreno alla Roma è durata pochi mesi in cui il difensore ha messo insieme appena 5 presenze in campionato: il club giallorosso non è mai sembrato credere nelle qualità del giocatore.

Pur presentatosi con propositi battaglieri, Moreno durerà in Italia meno di sei mesi, salutando nel mercato di gennaio dopo appena 5 presenze in cui non è riuscito a mostrare le grandi qualità tipiche del difensore moderno di cui era accreditato. Al termine della breve esperienza accuserà la Roma di non avere mai davvero creduto in lui, ipotesi che trova conferma del resto nelle parole dell'allora ds Monchi, che dopo averne caldeggiato a lungo l'acquisto lo definirà un errore di valutazione.

La lista dei predecessori di Hirving Lozano si conclude con il nome di Carlos Salcedo, altro difensore centrale che precede di un anno il collega di reparto e connazionale Moreno. Cresciuto nel Chivas, trasferitosi poi giovanissimo nel campionato statunitense per indossare la maglia del Real Salt Lake, nell'agosto del 2016 la Fiorentina lo preleva dal Guadalajara in prestito con diritto di riscatto. Dopo essere riuscito a imporsi in patria e in Nazionale, Salcedo non riuscirà a fare lo stesso a Firenze.

Per lui arrivano appena 18 presenze piuttosto anonime in una stagione che la Fiorentina, guidata da Paulo Sousa, chiude all'ottavo posto. La sensazione è che il giocatore comunque non abbia sfigurato, ma al momento di trattare il riscatto il club viola rinuncia al suo apporto aprendo la strada a un nuovo prestito, che stavolta lo porta in Germania nell'Eintracht Francoforte. Poco male, dato che un anno dopo aver detto addio all'Italia Salcedo conquista la Coppa di Germania stendendo in finale il Bayern Monaco con un netto 3-1. Riscattato, lascerà comunque il club pochi mesi più tardi in seguito a un grave infortunio e a non meglio precisate ragioni familiari e personali.