L'esterno si presenta in conferenza stampa ai tifosi biancocelesti.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 23/08/2019 01:56 | aggiornato 23/08/2019 12:01

Ecco Manuel Lazzari. Acquistato a inizio mercato dalla Lazio che per strapparlo alla Spal ha messo sul piatto 10 milioni di euro più il cartellino di Alessandro Murgia, l'esterno classe 1993 si presenta soltanto ora in conferenza stampa ai tifosi biancolesti:

Sono circa due anni che sentivo parlare della Lazio e sinceramente quando me ne ha parlato il mio agente i miei occhi brillavano. Una società come la Lazio non arriva tutti i giorni e quando ho avuto la possibilità non ci ho pensato un attimo e ho espresso la mia volontà alla Spal ed al mio agente. Sono molto felice di essere qui. I nostri obiettivi si sanno, lo scorso anno la Lazio ha vinto la Coppa Italia e quest’anno punteremo alla Champions League come hanno già detto i miei compagni. Il gruppo è veramente molto forte e ci sono due titolari per ruolo che potrebbero giocare ovunque. Sono felice di far parte di un grande gruppo e spero che la stagione parta subito nel migliore dei modi

Appena operato per la frattura scomposta del terzo metacarpo della mano destra, Lazzari è però già pronto per giocare:

Domenica ho preso una bella botta, ma ci siamo organizzati subito e mi sono operato il giorno dopo. Il recupero è stato veloce, non sento più dolore e giocherò con un tutore. Ieri mi sono sentito a mio agio e ho già giocato per quattro mesi con il tutore alla mano nel corso della mia carriera, sono a disposizione della squadra e del mister. Per me questo è un grande salto in avanti, passare dalla Spal che lotta per la salvezza alla Lazio che lotta per la Champions è stato un grande salto. Farò di tutto per mettermi al livello dei miei compagni e non vedo l’ora di iniziare

Sul derby e sull'ambientamento:

Il derby di Roma è il più bello in Italia, la gente è molto calorosa e qualsiasi calciatore vorrebbe giocare quella partita e sono felice di essermi operato subito e di aver ripreso subito gli allenamenti. Sono un ragazzo timido e se non era per i miei compagni, che sono dei bravissimi ragazzi, ci avrei messo più tempo ad inserirmi. Parlo di più con gli italiani della squadra, soprattutto con Cataldi che è il mio compagno di stanza. Spero di andare avanti così

Anche André Anderson, arrivato dalla Salernitana, ha parlato in conferenza stampa: