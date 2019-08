Poi si è lasciato scappare un "sì" alla domanda: "Stai per iniziare una nuova avventura?". Insomma, difficile interpretare le parole dell'attaccante, che a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato non ha ancora aperto a una cessione.

Ad aspettare Icardi all'uscita c'erano tanti giornalisti che inevitabilmente lo hanno tempestato di domande sul suo futuro. A chi gli ha chiesto se fosse la sua ultima serata da giocatore dell'Inter, lui ha risposto: "Dici?". Come a dire che no, non sarà la sua ultima serata da giocatore nerazzurro.

Serata di festa per i giocatori dell'Inter. Ieri sera Lautaro Martinez ha infatti organizzato un party per i suoi 22 anni. C'erano tutti i nerazzurri, anche Mauro Icardi insieme alla moglie-agente Wanda Nara che ha postato decine di stories e foto su Instagram durante i festeggiamenti.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK