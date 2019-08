Il tecnico viola alla vigilia dell'esordio in Serie A contro il Napoli chiede pazienza e realismo ma non nasconde le proprie ambizioni. Ribery partirà dalla panchina: "I gol? Da qualche parte vanno trovati."

1 condivisione

di Simone Cola - 23/08/2019 13:35 | aggiornato 23/08/2019 13:42

A poco più di 24 ore dall'esordio nella Serie A 2019/2020, che vedrà la sua Fiorentina ospitare sul terreno amico dell'Artemio Franchi l'ambizioso Napoli di Carlo Ancelotti, da anni seconda forza del campionato, il tecnico viola Vincenzo Montella si divide tra la carica fondamentale per dare inizio a una stagione che dovrà essere quella del riscatto e la necessità di mantenere i piedi per terra nonostante l'entusiasmo figlio del recente arrivo in città di un campione come Franck Ribery.

Il francese, vero e proprio colpo di un calciomercato che ha visto l'arrivo di altri elementi importanti - Boateng, Pulgar, Lirola e Badelj - ha portato alle stelle l'entusiasmo di una tifoseria passionale come quella della Fiorentina, già esaltata nel corso dell'estate dall'acquisto del club da parte dell'ambizioso imprenditore italo-americano Rocco Commisso e dalla sventata cessione alla Juventus del gioiello di casa, Federico Chiesa. A distanza di appena due giorni dal suo arrivo a Firenze, però, Ribery contro il Napoli partirà dalla panchina.

Ribery a livello di condizione è sicuramente indietro, ma mi ha convinto immediatamente. Ha voglia di mettersi a disposizione della squadra e dei più giovani e rimane un calciatore estremamente competitivo. Ci darà una mano, e lo porterò a Napoli sperando che ci sia anche la possibilità di farlo giocare.

L'arrivo di Franck Ribery alla Fiorentina ha portato un comprensibile entusiasmo in città: contro il Napoli il francese partirà però dalla panchina.

Fiorentina, Montella chiede tempo: "

Vincenzo Montella è carico, deciso a dimostrare che in un'estate la storia è davvero cambiata. Traghettata la Fiorentina a una delle salvezze più stentate nella storia del club, il tecnico campano cerca ancora la prima vittoria nella sua seconda esperienza in viola dopo le 8 gare (2 pareggi e ben 6 sconfitte) con cui ha chiuso la scorsa stagione. Ottenerla già domani sera contro il Napoli sarebbe un gran risultato, ma occorre tenere i piedi per terra e ricordare la differenza di valori che esiste tra le due squadre.

Il Napoli è la squadra che ha cambiato meno, noi quella che ha cambiato di più, fanno una media di 80 tiri a partita e sanno già da tanti anni dove vogliono arrivare. Noi siamo decisamente più indietro, è comprensibile, serviranno tutte le energie e la concentrazione possibile per vedersela contro una grande squadra, la seconda forza del campionato. Dovremo appoggiarci ai nostri tifosi, certo che è una partita difficilissima: se penso ai numeri del Napoli mi viene mal di testa.

Prima di rispondere alla domanda sulla gara con il Napoli Montella si è espresso anche sul mercato portato avanti finora da Rocco Commisso e Daniele Pradè.

Il club sta lavorando benissimo ma siamo ancora in costruzione, la squadra migliorerà ancora, servono alcuni ritocchi e Pradè lo sa. Il calendario non può e non deve essere un alibi ma di certo non ci aiuta, è un dato di fatto, tuttavia noi dobbiamo soltanto pensare a lavorare, senza paura e cercando una forte identità. Voglio una squadra che abbia un gioco riconoscibile e che rende orgogliosi i tifosi.

Il dubbio su come Montella schiererà la sua Fiorentina c'è e dipende principalmente dalle caratteristiche dei centrocampisti - Pulgar e Badelj coprono la stessa zona di campo - e da quelle degli attaccanti. Il tecnico dovrà essere bravo nel cercare i giusti equilibri ma anche e soprattutto i gol, fondamentali per inseguire le vittorie: chi agirà come centravanti?

Stimo Vlahovic già dalla scorsa stagione, ha le caratteristiche per giocare con me ma dobbiamo riflettere su come reagirebbe la piazza davanti a un gol sbagliato come quello contro il Galatasaray. A me piacciono i centravanti che fanno gol, ma se non fanno gol loro devono farli gli altri, da qualche parte i gol dobbiamo pure andarceli a prendere. Se vogliamo essere competitivi questa è matematica. Abbiamo due centrali che segnano, abbiamo Ribery che è uno dei migliori al mondo negli assist ma non garantisce la doppia cifra. Simeone si, Boateng no ma ha altre qualità. Nel 4-3-3 uno tra Badelj e Pulgar è adattato, nel 4-2-3-1 servirebbero esterni con altre caratteristiche.

Ribery ha lanciato la sfida, vuole portare la Fiorentina tra le prime cinque. Un obiettivo ambizioso che Montella non vuole negare alla squadra e ai tifosi ma che tuttavia passerà attraverso il lavoro quotidiano e con la costante attenzione che l'entusiasmo non si trasformi in un boomerang per un club che deve mantenere i piedi ben saldi per terra.

Franck vuole essere competitivo, lo dice e lavora per questo e la cosa non mi preoccupa assolutamente. Sognare fa bene e va bene, ma in questo momento bisogna anche essere realisti, ci sono 8 giocatori nuovi e non abbiamo mai fatto un allenamento tutti insieme. Servono pazienza, tempo, la società mi ha assicurato che ne avrò e questo mi da la carica. Non parto già sconfitto, non mi sono già arreso, anzi sono sicuro che a livello di prestazione individuale i miei ragazzi daranno il massimo. Non posso pretendere lo stesso come gioco di squadra.

Insomma, Montella agisce da pompiere ma non vuole smorzare l'entusiasmo di una società ambiziosa e di una piazza che vuole tornare a sognare in grande.

Contro il Napoli dovremo essere molto attenti in difesa e poi bravi a ripartire, mi è piaciuta la tournée perché mi ha permesso di testare diversi ragazzi, ma poi quando i risultati contano tutto cambia. Commisso ha grande passione, ama motivare tutti e la cosa è molto positiva, fosse per lui sarebbe sempre con noi. 25mila abbonamenti? La passione dei tifosi della Fiorentina non mi sorprende, vogliamo che si possano identificare nella squadra, vogliamo prima di tutto avere un'identità che ci permetta di centrare le vittorie.

Il braccio destro di Commisso, Joe Barone, ha detto che l'obiettivo della nuova proprietà è di portare la squadra ad essere all'altezza della città. Montella sorride e spiega.

Se fosse così dovremmo vincere lo Scudetto! Barone si riferiva alla bellezza del gioco, all'identità, poi è normale avere euforia, sta a me e alla squadra evitare che un eccesso diventi dannoso e controproducente restando con i piedi per terra.

Una battuta anche su Federico Chiesa: il figlio d'arte è rimasto in riva all'Arno e in futuro potrebbe giostrare anche come prima punta.