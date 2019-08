"Con la Fiorentina voglio fare lo stesso percorso di Mediacom. Domani sarò in Fiesole".

Era atteso per le 16.30 nella sala stampa dello stadio Artemio Franchi, il presidente Rocco Commisso è arrivato un po' in ritardo, intorno alle 16.53, per parlare in conferenza stampa e presentare i nuovi principal sponsor della stagione (Mediacom Communications Corporation, Prima.it e Estra). L'occasione è comunque ghiotta per fare il punto della situazione sul mercato della Fiorentina e parlare dell'ultimo acquisto, quello di Franck Ribery.

Proprio in riferimento al francese, il patron italo-statunitense appena arrivato a Firenze questa mattina, si è detto contento e lo ha definito il suo regalo per la città:

Sono stanco, ma emozionato: lasciatemi dormire stasera, sono ventiquattro ore che non dormo. Ribery? Ho salutato lui e Boateng, loro sono il regalo per me (ride, ndr). E dopo io li ho regalati a Firenze. Sono bravissimi giocatori, leggende: saranno importantissimi per la nostra giovane squadra. Domani credo di essere in Fiesole. Ieri sera è stato fatto un fenomenale lavoro, datemi tempo.

Durante la conferenza stampa, poi, Commisso ha parlato delle strategie di marketing della Fiorentina: