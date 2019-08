Elaine Thompson: “Ai Mondiali doppierò 100 e 200 metri”

I campioni dell’atletica hanno parlato ai rappresentanti dei media durante la conferenza stampa alla vigilia del Meeting de Paris in programma Sabato sera allo Stadio Sebastien Charlety.

23/08/2019

Verrà inaugurata domani sera allo Stadio di Charley di Parigi la nuova pista blu della Mondo in Sportflex ad un anno dagli Europei di Parigi 2020.

Laurent Boquillet, Direttore del Meeting di Parigi:

La prima star del meeting di Parigi è la pista. E’ nuova di zecca. E’ stata appena installata. Sembra incredibilmente veloce. Il triplista francese Benjamin Compaoré l’ha provata e mi ha detto che è davvero favolosa. Attendiamo circa 16000 spettatori allo Stadio Charlety. Il pubblico dovrà arrivare presto perché grandi prestazioni possono arrivare già all’inizio del programma. La gara regionale dei 400 metri vedrà al via i fratelli Kevin e Dylan Borlée che cercheranno il minimo per i Mondiali di Doha. Jakob Ingebrigtsen punta a battere il record mondiale juniores dei 1500 metri

Lo storico speaker dell’atletica francese e del Roland Garros di tennis Marc Maury ha moderato la conferenze stampa al Pullman Hotel di Parigi nel quartiere di Bercy, che ospita gli atleti e gli allenatori per la prima volta. Maury, ex rugbista e decathleta, racconterà le gare del Meeting de Paris agli spettatori di Charlety insieme all’altro speaker Christian Charbonel.

La campionessa olimpica dei 100 e dei 200 metri Elaine Thompson torna a gareggiare a Parigi due anni dopo la vittoria sui 100 metri in 10”91 davanti a Marie Josée Ta Lou.

Elaine Thompson:

Conosco molto bene Parigi. Sono venuta qui per la prima volta nel 2017. Lo scorso anno non è stato facile perché ho avuto un infortunio al tendine d’Achille. Ho conosciuto un periodo di alti e bassi. Alcune volte facevo fatica a spingere dai blocchi di partenza. Questo infortunio mi ha rallentato. Ora sto imparando a gestire questa situazione. Non sono al 100% della mia forma. Spero che un giorno il dolore vada via. Un giorno sarò al massimo ma aver corso in 10”73 è stato un ottimo risultato che mi ha dato molta fiducia. Ho deciso di doppiare 100 e 200 metri come avevo fatto tre anni fa alle Olimpiadi di Rio 2016. Ho fatto questa scelta in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove correrò entrambe le distanze. Per Parigi mi aspetto una gara veloce. I miei allenamenti sono andati molto bene. Correrò il mio secondo 100 metri dopo i Campionati giamaicani

Noah Lyles farà il suo debutto a Parigi con l’obiettivo di battere il record del meeting detenuto da Usain Bolt con 19”73 dall’edizione del 2013.

Noah Lyles:

E’ la mia prima volta da atleta ma sono già stato due volte a Parigi. Sono venuto qui per il mio sponsor Adidas e per partecipare ad un’intervista televisiva sul canale sportivo francese RMC Sport. Non ho rimpianti per non aver corso i 100 metri ai Campionati statunitensi. E’ una stagione particolare perché i Mondiali arriveranno molto tardi. Ho rallentato la mia preparazione senza perdere di vista l’importanza dei Campionati statunitensi. E’ stata una competizione molto stressante con tre turni eliminatori sui 200 metri. Ora sono sollevato che i Campionati nazionali sono alle spalle. Ho deciso con il mio allenatore che farò solo i 200 metri ai Mondiali di Doha ma potrei doppiare l’anno prossimo alle Olimpiadi di Tokyo

Come da tradizione a Parigi il salto con l’asta maschile richiamerà le maggiori attenzioni del pubblico francese per la sfida tra il campione olimpico di Londra 2012 Renaud Lavillenie e il primatista statunitense e campione iridato in carica Sam Kendricks, che da poco è diventato il secondo americano di sempre con 6.06m ai Campionati statunitensi di Des Moines a fine Luglio. Il saltatore di Oxford nel Missssippi è arrivato a Parigi direttamente da Coblenza in Germania, dove Mercoledì sera ha saltato 5.81m. Kendricks è accompagnato a Parigi dal manager ed ex astista Jeff Hartwig e dal padre e allenatore Scott Kendricks.

Il ventiseienne statunitense ha fatto il debutto in un meeting della Diamond League al di fuori degli Stati Uniti proprio nell’edizione del 2015 del meeting di Parigi. In quell’occasione Kendricks si classificò terzo con 5.81m precedendo Lavillenie.

Sam Kendricks:

In tutto ho gareggiato una decina di volte a Parigi compreso il meeting Decanation e il meeting indoor di Bercy. Mi sono sempre trovato bene in questa città e la gente è molto gentile nei miei confronti. In passato il mio amico Renaud Lavillenie mi ha ospitato qui in Francia. Ho completato un periodo di allenamenti a casa mia senza gare. Sono pronto. A Parigi qualcosa di grande può succedere. Sabato gareggeremo insieme alle saltatrici con l’asta che si giocheranno i punti per la finale della Diamond League. Sono grato agli organizzatori che hanno deciso di inserire anche il salto con l’asta maschile, anche se non assegna punti per il circuito. La gara femminile sarà l’evento clou della serata ma noi cercheremo di riscaldare l’ambiente e il pubblico per le ragazze. So che Renaud è stato infortunato ma è un grande agonista e se sarà in salute, sarà l’avversario da battere ai Mondiali. Due anni fa è arrivato terzo ai Mondiali dopo alcuni problemi al ginocchio. Ha molta esperienza. Non sarà forte come nel 2014 nell’anno del record mondiali ma resta molto competitivo. E’ un atleta difficile da battere. E’ ancora il re della nostra specialità. Quando ho saltato 6.06m ai Campionati statunitensi mi hanno detto che ero diventato il secondo astista della storia dopo Sergey Bubka. Non mi sembrava vero. Bubka ha superato più volte i 6.06m. Lavillenie ci è riuscito a livello indoor. Non credo che sia facile per me arrivare al record del mondo. Qualche centimetro da aggiungere equivale per me ad una montagna da scalare. Saltare 6.00 metri equivale di solito a vincere la gara. Solo quattro volte nella storia è successo che un salto da 6.00m non è bastato per conquistare la vittoria

Kendricks ha dichiarato di essere contento della data dei Mondiali di Doha, fissati in calendario per inizio autunno.

Sam Kendricks:

Penso che dovrebbe essere nell’ordine naturale delle cose. Disputare i Mondiali a fine stagione è la perfetta conclusione di un anno agonistico. Di solito eravamo abituati a gareggiare di nuovo pochi giorni dopo la conclusione dei Mondiali. Se vincerò a Doha, avrò la possibilità di godermi il titolo per un periodo più lungo senza gare

Renaud Lavillenie:

Partecipo al meeting di Parigi dal 2008. Non ho mai mancato alcuna edizione. Sabato sera ci sarà un grande cast e si preannunciano ottime condizioni climatiche. Voglio sfruttare questa situazione e realizzare una buona prestazione. Kendricks è il migliore al mondo in questo momento e parte come favorito, ma mi aspetto di avvicinarmi a lui. Se tutto andrà bene salterò con la rincorsa completa

L’altra grande star francese del meeting è il primatista e campione mondiale del decathlon Kevin Mayer, che ha parlato della possibilità di vedere i decatleti gareggiare più spesso nella Diamond League in competizioni come il triathlon in programma a Parigi per il terzo anno di fila.

Kevin Mayer:

Mi sento bene. Sono entrato in una fase della stagione in cui sto diminuendo i carichi di lavoro in allenamento. Il meeting di Parigi è diventato per me l’evento internazionale più importante che si svolge in Francia. Sono contento che le gare delle prove multiple vengono inserite nel programma dei meeting della Diamond League. E’ un grande obiettivo per me. Abbiamo parlato con la IAAF circa la possibilità di organizzare gare di triathlon nell’ambito della Diamond League. Qualcosa si sta muovendo in questa direzione. Settimana scorsa le due eptatlete Nafi Thiam e Katarina Johnson Thompson hanno gareggiato nel salto in lungo a Birmingham e hanno avuto successo. Per me è importante trovare altre opportunità di gareggiare ad alto livello perché non è possibile disputare più di un decathlon a stagione. Preferisco lavorare per migliorare ogni singola disciplina e prendere parte a gare singole. Partecipare ai meeting della Diamond League ci permette di gareggiare davanti al grande pubblico. Per essere un bravo decatleta è importante essere forti in tutte le discipline ma conta molto non avere punti deboli in qualche specialità

Karsten Warholm ha testato in allenamento la nuova pista blu che verrà inaugurata domani. I 400 ostacoli hanno regalato la maggiore emozione della passata edizione quando Abderrahmane Samba fermò il cronometro in 46”98 diventando il secondo ostacolista di sempre al mondo. Warholm promette un’altra super gara dopo aver battuto il record europeo due volte in questa stagione correndo in 47”33 a Oslo e in 47”12 a Londra.

Karsten Warholm:

La nuova pista mi piace molto. E’ dura e veloce, rimbalzante ed è particolarmente performante. Credo che ci saranno delle belle sorprese Sabato sera, ma mi piace preannunciare prestazioni prima di scendere in pista. Non sono i risultati a darmi fiducia ma il lavoro che svolgo tutto l’anno in allenamento. Quest’anno ho imparato a gestire meglio la mia stagione e a gareggiare di meno rispetto al passato. Questo mi ha permesso di prendermi delle pause e di allenarmi al meglio nei periodi senza gare. Sono soddisfatto delle mie gare. Battere il record europeo di Stephane Diagana sulla pista di Oslo è stato un momento davvero speciale. Stephane mi ha mandato un messaggio per congratularsi con me. A Londra sono partito molto forte e ho battuto il record europeo. Ai Campionati norvegesi ho tenuto la ritmica di 13 passi tra un ostacolo e l’altro ed è stato un passo in avanti per la mia carriera. Ho provato questa ritmica solo una volta e ho ancora molto lavoro da fare. Non ho potuto gareggiare agli Europei per nazioni di Sandnes per un problema allo stomaco

I due astri nascenti dei 110 ostacoli Grant Holloway e Daniel Roberts si affronteranno per la prima volta nella Diamond League dopo aver gareggiato tante volte insieme nelle gare universitarie americane. Holloway debutta nel circuito dopo essere diventato professionista in seguito al trionfo alle NCAA Finals di Austin in 12”98, tempo con il quale ha strappato il primato delle gare dei college universitari americani a Renaldo Nehamiah.

Grant Holloway:

E’ la mia prima volta a Parigi. Voglio concentrarmi su una buona esecuzione della gara. I progressi che ho compiuto quest’anno non mi sorprendono. Sono riuscito a fare una buona transizione dalle gare indoor alle outdoor. Daniel Roberts mi ha stimolato aiutandomi a scendere sotto i 13 secondi. La competizione sarà molto serrata. Ognuno può vincere e scendere sotto i 13 secondi. Come tanti ragazzi americani ho iniziato con il football americano ma ho preferito l’atletica perché voglio essere in grado di camminare quando avrò 30 anni. Il football è uno sport molto traumatico e si subiscono molti infortuni

Daniel Roberts:

Non sono mai stato a Parigi. Conosco molto bene Holloway. E’ sempre un piacere gareggiare contro di lui. Abbiamo gareggiato tante volte insieme sia nelle indoor sia nelle outdoor. Mi aspetto di vincere, come ogni volta che scendo in pista

Pascal Martinot Lagarde:

Ho avuto la mononucleosi in Luglio, ma ora non sento più sintomi. Ho concluso un periodo di allenamenti a Montpellier dove ho potuto lavorare molto bene. Ho gareggiato una volta contro Holloway, ma mai contro Roberts. Il meeting di Parigi arriva nel momento giusto per me. Rappresenta l’inizio della mia crescita prima dei Mondiali di Doha

La rivalità tra Christian Taylor e Will Claye nel salto triplo risale alle gare universitarie quando gareggiavano l’uno contro l’altro ed erano compagni di squadra con il team dei Florida Gators.

Will Claye:

Con Christian abbiamo iniziato la nostra rivalità fin dai tempi dell’Università. In allenamento ci stimoliamo sempre a vicenda. La rivalità è come quella che potrebbe esistere tra due fratelli. Nessuno vuole perdere da suo fratello. E’ il periodo migliore nella storia del triplo maschile e vogliamo portare la nostra specialità ad un altro livello. Gareggiamo davanti ad un pubblico più grande, ma la nostra rivalità rimane la stessa

Christian Taylor:

Il livello del salto triplo sta crescendo. E’ molto eccitante per la nostra specialità. In questa stagione Will Claye ha superato i 18 metri. Cercherò di raggiungere questa barriera a mia volta. Ho già vinto a Parigi per pochi centimetri. La gara promette di regalarmi un bel risultato. Prima di gareggiare voglio godermi anche il salto triplo femminile. Mi piace essere spettatore del salto triplo

Yulimar Rojas insegue il terzo salto oltre i 15 metri della stagione nel triplo femminile.

Yulimar Rojas

Sono contenta di gareggiare per la prima volta nella mia carriera a Parigi. Ho realizzato una grande performance ai Giochi Panamericani di Lima dove ho saltato 15.11m. Sono ancora in fase di preparazione in vista dei Mondiali di Doha. L’obiettivo per Parigi sarà quello di fare ancora meglio. Spero di poter sfruttare al meglio il sostegno del pubblico parigino e di fare meglio del 15.11m realizzato a Lima

Un momento speciale sarà quello degli 800 metri maschili dove Pierre Ambroise Bosse inseguirà una buona prestazione in vista dei Mondiali di Doha.

Pierre Ambroise Bosse: