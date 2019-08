Nel 2007 ho preso Alvaro Recoba. Un giocatore ai suoi tempi più che blasonato. Ho riempito lo stadio con la sua presentazione ma poi in campionato non fece vedere quello che tutti si aspettavano da lui. Ecco, io ho finito con questo tipo di colpi mediatici

Se avessimo voluto, anche noi avremmo potuto prendere Ribery. Poi magari non si trovava l'accordo su qualcosa, o forse sì, ma il punto è che non è questo il tipo di calciatore che interessa al Torino

Prima di Torino-Wolverhampton, match valido per il preliminare d'andata di Europa League che ha visto gli inglesi imporsi per 3-2 allo Stadio Olimpico Grande Torino, il presidente dei granata Urbano Cairo ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'acquisto di Ribery da parte della Fiorentina:

