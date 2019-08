Il club neroverde punta la Formica Atomica: presentata offerta all'Al-Hilal.

di Redazione Fox Sports - 23/08/2019 20:04 | aggiornato 23/08/2019 20:09

E se Sebastian Giovinco tornasse in Serie A? A riportarlo in Italia ci sta provando il Sassuolo, consapevole si tratti di un'operazione molto complicata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club neroverde avrebbe già presentato un'offerta per la Formica Atomica all'Al-Hilal, società della massima serie del campionato saudita che ha preso l'ex Juventus nel febbraio del 2019 e che gli garantisce un'ingaggio di circa 10 milioni di euro a stagione.

Una cifra monstre che gli emiliani non possono ovviamente neanche avvicinare. Ma il patron Giorgio Squinzi non parte sconfitto e farà di tutto per regalare il classe 1987 al suo allenatore Roberto De Zerbi. Se dovesse riuscirci, il 32enne tornerebbe in Italia quattro anni dopo averla lasciata. Se n'è infatti andato nel gennaio del 2015, quando salutò la Juventus e partì per il Canada firmando con il Toronto con cui ha scritto pagine importanti della storia della Major League Soccer.