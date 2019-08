Lo United non vuole superare la metà dei 16 milioni, ma per motivi di bilancio i nerazzurri non possono andare oltre i 4. Intanto il Niño sarebbe senza il suo numero preferito?

di Alberto Casella - 23/08/2019 11:18 | aggiornato 23/08/2019 11:23

Mauro Icardi è da sempre croce e delizia dei tifosi dell'Inter. Delizia perché non va dimenticato che Maurito con la maglia nerazzurra ha segnato pur sempre 124 reti, 28 gli assist, in poco più di 200 partite e spesso la squadra se l'è portata sulle spalle lui, togliendo tante volte le castagne dal fuoco. Le cifre parlano chiaro e il fatto che oggi l'attaccante argentino sia una patata bollente del mercato nerazzurro non deve oscurare i dati di fatto.

Poi, certo, ci sono stati anche diversi episodi e periodi negativi. Impossibile dimenticare l'attacco alla curva contenuto in un'autobiografia di cui pochi sentivano il bisogno, così come certi atteggiamenti che a parecchi compagni non andavano giù e quella, almeno apparente, subalternità alla troppo esuberante moglie-agente. Fino alla rottura di febbraio, con la clamorosa decisione societaria di togliergli la fascia di capitano.

L'accordo, da tempo ormai palese, con la Juventus ha reso la situazione ancora più tesa e i rifiuti a Roma e Monaco e quello, ormai implicito, al Napoli hanno reso la situazione ancora più invivibile. L'ultimo sgarbo di una storia che rischia di finire davvero male per tutti riguarda la storia del numero di maglia: persa la 9, che l'Inter ha assegnato a Lukaku, Mauro avrebbe chiesto la 7.

Il numero 7 è quello preferito da Alexis Sanchez

Calciomercato Inter, si lavora per Sanchez: rischia di perdere la 7?

Un suo pieno diritto, certo, visto che Icardi è a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro, ma allo stesso tempo anche in qualche modo una provocazione, visto che l'attaccante sa benissimo che il club è in avanzate trattative di mercato per Alexis Sanchez e sa altrettanto bene che il 7 è il numero di maglia preferito del Niño Maravilla. Intanto l'Inter prende tempo fino a domenica, giorno in cui verrà consegnata in Lega la lista dei 25 giocatori, abbinati ai loro dorsali.

Ma che succede nel frattempo col Manchester United e con Alexis Sanchez? Il cileno era dato in arrivo a Milano già parecchi giorni fa, ma per il momento tutto tace. Il nodo, come svela la Gazzetta dello Sport, è l'ingaggio: secondo gli accordi con i Red Devils, infatti, per questa stagione dovrebbe essere fra i 15 e i 16 milioni - già dedotto dei bonus non centrati dalla mancata qualificazione europea - e gli inglesi, disposti ad accollarsene una parte visto che il cileno non rientra nei piani di Solskjaer, sarebbero decisi a non andare oltre alla metà.

Sanchez non rientra nei piani di Solskjaer

Dall'altra parte c'è l'Inter che per esigenze di bilancio non può superare la soglia dei 4 milioni e, dunque, il lavorio febbrile e sotterraneo di questi giorni, che vede protagonista l'agente del giocatore Fernando Felicevich, va nella direzione di limare una differenza che non è nemmeno di poco conto. Detto questo, all'Inter rimangono fiduciosi: su tutti gli altri aspetti, sia col Manchester United che col giocatore, l'accordo è pieno e Sanchez scalpita per raggiungere Conte ad Appiano Gentile.