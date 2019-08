Il centrocampista portoghese è pronto a firmare un contratto di cinque anni col club francese che pagherà il suo cartellino circa 25 milioni di euro più bonus.

di Redazione Fox Sports - 23/08/2019 18:33 | aggiornato 23/08/2019 18:42

Nuova avventura per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese classe 1997, che il Bayern Monaco ha preso nell'estate del 2016 dal Benfica per ben 35 milioni di euro più 45 di bonus, sta per trasferirsi a titolo definitivo al Lille.

Il 22enne lusitano, che nell'ultima stagione ha collezionato con i bavaresi 24 presenze, 2 gol e 3 assist tra tutte le competizioni, firmerà un contratto quinquennale con la squadra allenata da Christophe Galtier. Per il suo cartellino, invece, il club transalpino dovrebbe sborsare la cifra record di 25 milioni di euro più bonus: mai infatti ha speso tanto nella sua storia per un giocatore.

Per Renato Sanches la maglia del Lille sarà la quarta indossata in carriera dopo quelle di Benfica, Bayern Monaco e Swansea. Sarà per lui un'altra occasione di dimostrare un potenziale rimasto quasi interamente inespresso.