I gialloneri vincono l'anticipo della seconda giornata. La squadra di Favre soffre terribilmente sui calci da fermo, ma nella ripresa ha già segnato 7 gol in due partite.

di Franco Borghese - 23/08/2019 22:44 | aggiornato 23/08/2019 22:55

Due squadre diverse nel giro di 45 minuti. Il Borussia Dortmund stava per scivolare, sprecando subito i due punti di vantaggio che aveva guadagnato sul Bayern Monaco nella prima giornata di Bundesliga. Dopo essersi trovati sotto al termine di un pessimo primo tempo, i gialloneri sono riusciti però a ribaltare la gara vincendo 3-1 sul campo del Colonia. Decisivi, dopo il gol di Drexler arrivato al 29', quelli di Sancho (al 70'), Hakimi (86') e Alcacer (93').

Nel primo tempo, insomma, il Dortmund ha faticato parecchio, eppure Favre ha confermato la stessa squadra che, appena sei giorni fa, ha realizzato 5 gol contro l'Augsburg alla prima giornata di Bundesliga (unico cambio in porta, con Burki per Hitz). Per questo sorprende (in negativo) il ritmo e la condizione fisica dei gialloneri che non sono mai riusciti a giocare in velocità, caratteristica principale della squadra di Dortmund. Anche nella ripresa, nonostante i 3 gol segnati, i ritmi sono rimasti bassi, con la squadra di Dortmund che si è aggrappata alla classe dei singoli.

Inizialmente il Colonia tiene il baricentro basso, proprio per non lasciare spazio agli avversari, ma ben presto la squadra di casa si rende conto dell'inconsistenza dei gialloneri, prendendo, di minuto in minuto, sempre più coraggio. La prima occasione da gol della partita è comunque del Dortmund che al 14' non sfrutta, con Hummels, un corner ben battuto da Hazard. Il Colonia risponde al 18' con Hector, che da buona posizione è però impreciso.

Il Borussia Dortmund ha faticato nella seconda giornata della Bundesliga contro il Colonia

Bundesliga, Colonia-Borussia Dortmund: 1-3. La gara

Il Dortmund si vede solo su calcio da fermo, come quando al 23' Reus testa i riflessi di Horn su punizione. La partita però la fa il Colonia che al 27' sfiora il vantaggio con Cordoba (tiro ribattuto e Modeste chiuso in mischia) e passa in vantaggio al 29': su angolo di Verstraete, Skhiri prolunga di testa e trova Drexler solo sul secondo palo, che da due passi fa l'1-0. Il Dortmund non riesce a reagire e rischia di subire il raddoppio: al 43' Burki tenta il dribbling su Cordoba che riesce a sfiorare il pallone, con il rimpallo che favorisce però Piszczek, bravo a liberare immediatamente.

Il gol del 2-1 di Hakimi in Colonia-Borussia Dortmund

Il ritmo resta basso anche nel secondo tempo: al 49' il Colonia sfiora il raddoppio con Cordoba, il cui cross, rimbalzando su Hummels, finisce sull'esterno della rete. Il Dortmund si affaccia nell'area di rigore del Colonia solo al 56' quando, sempre su angolo, Alcacer prova a sorprendere Horn che però si salva. Dopo un gol annullato al Colonia al 62' (Modeste era in fuorigioco), il Dortmund, quasi per caso, trova il pareggio: su angolo Hazard serve una palla corta a Sancho che si accentra e scaglia un tiro potentissimo sul secondo palo sul quale Horn non arriva. All'86' ecco perfino il 2-1: è bravo Piszczek a sfondare sulla destra e a servire ad Hakimi un pallone facile facile da buttare dentro. In pieno recupero, in contropiede, anche il 3-1, che sfrutta un'accelerazione a campo aperto di Sancho. Finisce 3-1, ma il Dortmund così non convince. Nonostante i 5 punti di vantaggio che già ha sul Bayern Monaco nella classifica della Bundesliga.