L'attaccante tedesco da anni non rende più e ha perso perfino la nazionale. Ora potrebbe incredibilmente finire ai margini anche nella squadra di club.

di Franco Borghese - 23/08/2019 11:27 | aggiornato 23/08/2019 11:32

Numeri in calo, credito quasi esaurito. Thomas Muller è sparito. All'improvviso e senza avvertire. La sua ultima stagione davvero positiva (la migliore della sua carriera) risale al 2015-16. All'epoca l'allenatore del Bayern Monaco era Pep Guardiola e l'attaccante tedesco riuscì a terminare la stagione con 20 gol in campionato, ben 32 in stagione. Quell'estate c'erano gli Europei in Francia (vinti dal Portogallo): la Germania arrivò fino alla semifinale e venne eliminata anche a causa della improvvisa scarsa vena realizzativa di Muller (0 gol in tutta la competizione).

Poteva sembrare un caso, un periodo di appannamento dopo una grande stagione. Muller però non si è più ripreso: nei tre campionati successivi (2016-17, 2017-18 e 2018-19) ha totalizzato meno reti di quante non ne avesse fatte nel solo 2015-16 (19 complessive nelle ultime tre edizioni della Bundesliga). Un calo evidente, anche inspiegabile per uno che deve ancora compiere 30 anni. E il Bayern Monaco ne ha risentito parecchio.

Dal 2009-10 al 2015-16 il Bayern Monaco è sempre stato in piena corsa per vincere la Champions League: in tre occasioni è arrivato in finale (perdendone due), in altre tre occasioni ha raggiunto la semifinale. Insomma, uno squadrone. Ora non si ha più la sensazione che sia al livello delle primissime in Europa.

Thomas Muller, leggenda del Bayern Monaco, rischia di finire ai margini

Bayern Monaco, ora Muller rischia di finire ai margini

In primavera perfino Low ha fatto fuori Muller dalla nazionale, segno che le sue prestazioni non vengono più considerate all'altezza. Non riesce più a incidere. Al Bayern Monaco aveva accumulato forse maggiore credito: per questo quando Carlo Ancelotti ha cominciato a non considerarlo più titolare inamovibile, stampa, società e tifosi si sono indignati. Il tempo ha però dato ragione a Carletto. Il tecnico italiano ha chiesto (e ottenuto) di avere James Rodriguez proprio per cominciare a mettere Muller ai margini, ma a settembre il club lo ha esonerato. Problema risolto per Muller? No, solo rinviato.

Adesso nemmeno Kovac (e forse nemmeno i dirigenti stessi) sembra avere più molta fiducia in lui. Il Bayern Monaco ha appena preso Coutinho dal Barcellona. Per farlo giocare Kovac dovrà schierare la squadra col 4-2-3-1: Coman e Gnabry (o Perisic) giocheranno larghi, Lewandowski sarà l'unica punta e Coutinho si muoverà dietro al polacco. Questa l'idea del tecnico, questa l'idea del club. E Muller? Lui rischia, più che mai, di fare panchina. La fiducia nei suoi confronti è ai minimi termini. D'altronde i suoi numeri sono in calo, il suo credito nei confronti del club è ormai esaurito.