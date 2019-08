Prima conferenza stagionale per Carlo Ancelotti alla vigilia della trasferta di Firenze. Bocche cucite sul calciomercato, ma è soddisfatto dei nuovi arrivi:.

23/08/2019

Prima conferenza stagionale per Carlo Ancelotti alla vigilia di Fiorentina-Napoli che si giocherà domani sera. Importante partire subito con il piede giusto, considerato che l’avvio di campionato 2019/2020 vede subito due trasferte molto insidiose come quelle di Firenze e di Torino con la Juventus. L’allenatore partenopeo non parla di calciomercato, fa quadrato intorno alla squadra e alla società, bocche cucite su Icardi e Rodriguez, si ritiene soddisfatto degli acquisti compiuti dalla società.

Stagione nuova, vecchio stile per l'allenatore del Napoli. Sempre diplomatico, ferreo nel difendere il presidente De Laurentiis e i suoi collaboratori, nonostante tra i tifosi cresca di giorno in giorno un certo malumore per un mercato che non soddisfa le aspettative. La campagna abbonamenti stenta a decollare ed è un chiaro segno del malumore della tifoseria. Ma mister Ancelotti risponde con voto 10 alla campagna acquisti.

Non è solo la giornata della prima conferenza stampa, ma anche il giorno dell'annuncio ufficiale di Hirving Lozano, il centrocampista messicano che rappresenta l'acquisto più oneroso del club azzurro. Non avrà un posto fisso all'interno degli schemi dell'allenatore. D'altronde è stato preso per la sua versatilità, per la sua filosofia di gioco contemporanea, per la possibilità di impiego sulla destra, dietro la prima punta e persino a sinistra. Un acquisto che soddisfa ampiamente Carlo Ancelotti, ma che non potrà essere schierato nella partita di esordio di domani.

Carlo Ancelotti allenatore del Napoli

Napoli, Ancelotti: "A Firenze troveremo un ambiente caldo"

La sala stampa a Castel Volturno pressa per avere ulteriori notizie di mercato, ma l'allenatore emiliano è coriaceo nel rimandare al mittente ogni richiesta, a spegnere sul nascere ogni voce o battuta su giocatori che non vestono la maglia azzurra. Ed esalta il neo arrivato Lozano.

Abbiamo preso un giocatore molto forte, ci siamo stati dietro per parecchio tempo, aumenta il tasso qualitativo della squadra. Un ragazzo molto serio, disponibile e con una gran voglia di venire a Napoli. Come tutti quelli che sono arrivati ha dimostrato grande interesse. Lozano può giocare a destra, dietro la prima punta ma anche a sinistra. Ci piacciono i giocatori completi sia nel reparto attaccanti che centrocampisti. Non ci piacciono i giocatori specialisti.

Domani sera a Firenze sarà assente il tanto discusso (dalla tifoseria) Milik per un leggero infortunio. Ma l'attaccante polacco non è in discussione e continuerà ad essere un perno centrale nei progetti del Napoli.

Si è allenato poco dopo Ferragosto, preferiamo lasciarlo a casa per averlo disponibile in vista della prossima partita. Su Milik stiamo cercando di rinnovare il contratto, questo significa che tutti sono interessati che resti ancora a lungo. L’anno scorso ha fatto molto bene, se giocasse altrove tutti direbbero "servirebbe Milik". E invece ce lo abbiamo.

Cosa bisogna attendersi da un Napoli che ha cambiato poco, ma con innesti mirati che almeno sulla carta hanno fatto alzare l'asticella?

Sarà una stagione molto importante, vogliamo essere una squadra consapevole di poter vincere. Sono convinto che la squadra sia qualitativamente più forte, il mercato fatto finora è stato oneroso e ben fatto. Abbiamo parlato tanto tra noi per le operazioni da fare e pur con le difficoltà gli obiettivi sono stati raggiunti. Dopo di che c’è il campo che giudica, da parte mia c’è consapevolezza che questa squadra può lottare per vincere. Al mercato acquisti do un bel 10! Ma non parlo di mercato, per quello ci siete voi che fate tante trasmissioni, anche divertenti.

Infine una battuta sulla gara di domani all'Artemio Franchi, dove ci sarà il pienone e un grande entusiasmo dopo l'arrivo di Ribery.