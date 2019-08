I neroverdi percepiscono da Mapei, sponsor di famiglia, 18 milioni a stagione. Alle loro spalle Juventus, Milan, Roma e Inter. Chiude la Lazio, ancora senza marchio a causa del divieto di pubblicità sulle scommesse.

22/08/2019

Interessante analisi della Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione quotidiana oggi in edicola ha deciso di analizzare le 20 squadre della Serie A ormai prossima per poi ordinarle in base a quanto ognuna incassa dalla sponsorizzazione della propria maglia. Nonostante come ci si potrebbe aspettare la generosità degli emolumenti degli sponsor dipenda dal prestigio del club e dal posizionamento in classifica nelle ultime stagioni, non mancano comunque le sorprese.

Su tutti i più grandi e storici club metropolitani spicca infatti il Sassuolo di Giorgio Squinzi, ex presidente di Confindustria e amministratore unico di Mapei, azienda creata dal padre Rodolfo e operante nel settore edilizio, che versa nelle casse neroverdi ben 18 milioni di euro a stagione. Il contratto include anche l'intitolazione del centro sportivo e dello stadio di Reggio Emilia dove il club gioca le proprie gare dal 2013, anno della storica promozione in Serie A.

Alle spalle del Sassuolo ecco la Juventus, che da Jeep incassa una base fissa di 17 milioni di euro a stagione a cui però si aggiungono 3 milioni di potenziali bonus che il club bianconero difficilmente disattende: uno per lo Scudetto, uno per la qualificazione in Champions League e uno per il raggiungimento dei quarti di finale della suddetta competizione. Libero il retro della maglia, che veniva occupato da un'azienda (Cygames) della stessa categoria di Konami, marchio giapponese a cui la Vecchia Signora ha ceduto i diritti per il videogioco PES 2020.

Serie A, è il Sassuolo il club che incassa di più per la maglia

Al terzo posto il Milan, che ormai da quasi 10 anni vede sulla propria maglia il logo di Fly Emirates: i 14 milioni incassati a stagione dipendono in buona parte dal prestigio di un club che un tempo dominava il mondo, ma con l'approssimarsi della scadenza dell'accordo (2020) ecco che la stagione che sta per cominciare sarà decisiva. Il Diavolo punta a un aumento, ma l'ennesima annata negativa potrebbe complicare le cose.

14 milioni sono anche quelli incassati dalla Roma grazie a Qatar Airways e Hyundai, che occupano rispettivamente il davanti e il retro della maglia indossata da Zaniolo e compagni. Cifra decisamente superiore ai 10,5 milioni di base fissa garantiti all'Inter da Pirelli, che in compenso è molto generosa sui bonus legati ai risultati sportivi: più i nerazzurri giocano bene e più guadagnano.

Soltanto sesto il Napoli, ormai impostosi stabilmente da anni come seconda forza del campionato: il club Aurelio De Laurentiis, principale promotore per l'introduzione dello sponsor sul retro della maglia, incassa 9 milioni tra acqua Lete, MSC Crociere e caffè Kimbo. Poco più della Fiorentina, che con l'arrivo di Rocco Commisso ha portato a 6,5 milioni le sue entrate grazie al retro-sponsor Prima.it, quello sulla maglia (Estra Energie) e soprattutto a quello che giganteggia sul petto dei giocatori gigliati, Mediacom, l'azienda di proprietà del nuovo patron.

La classifica prosegue con Torino e Atalanta ferme a quota 5 milioni, il Cagliari con 4 (e altrettanti sponsor tutti sardi) e via via tutte le altre: il Bologna è in rialzo, il neopromosso Brescia incassa 2 milioni da Ubi Banca e Omr, Genoa, Sampdoria e SPAL aspettano il main sponsor e al momento guadagnano meno di un milione all'anno.

Chiude la Lazio, priva di sponsor in seguito all'approvazione del Decreto Dignità che ha proibito la sponsorizzazione di pubblicità sulle scommesse nel calcio, stesso motivo per cui la Roma ha perso i 4,5 milioni di euro che incassava da Betway per sponsorizzare il kit di allenamento. In totale le 20 maglie della Serie A 2019/2020 al momento attuale presentano una cinquantina di sponsor e portano nelle casse dei club 116 milioni di euro, un quarto di quanto incassano le protagoniste della Premier League.