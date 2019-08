Sono tanti i giocatori che non prenderanno parte alla prima giornata di campionato. Spicca l'assenza di Balotelli, fuori quattro partite per un'espulsione dello scorso anno.

22/08/2019 13:50 | aggiornato 22/08/2019 13:55

La Serie A 2019/20 comincerà ufficialmente sabato 24 agosto alle ore 18, quando allo Stadio Tardini di Parma scenderanno in carica gli otto volte campioni d'Italia della Juventus. La squadra di Maurizio Sarri, che salterà l'esordio a causa di una fastidiosa polmonite, anticiperà di un paio d'ore la "prima" ufficiale del Napoli, impegnato in notturna all'Artemio Franchi di Firenze. Difficile dire se Frank Ribery farà parte della contesa, anche se tutto lascia presagire che per vedere in campo il campione francese bisognerà aspettare un'ulteriore settimana per motivi principalmente riconducibili alla preparazione fisica.

Le assenze forzate invece riguarderanno i 12 squalificati chiamati a scontare almeno un turno di punizione. Per esempio, per vedere in campo Mario Balotelli bisognerà attendere addirittura la quinta giornata, quando il Brescia se la vedrà con la Juventus. Il centravanti cresciuto nel settore giovanile dell'Inter ha deciso di tornare in Italia e firmare per la squadra della sua città, ma sulla sua testa pendono quattro turni di squalifica maturati durante la scorsa Ligue 1 quando, in preda a un raptus di follia, Super Mario si è guadagnato un'espulsione diretta per un'entrataccia sul difensore del Montpellier Congré.

La federazione francese ha deciso di usare la mano pesante, privando di fatto la Leonessa del suo bomber per un mese abbondante (in mezzo ci sarà anche una pausa per le Nazionali). Per l'esordio contro il Cagliari le Rondinelle dovranno rinunciare anche ad Ales Mateju, uno dei difensori protagonisti della cavalcata promozione della scorsa stagione. I sardi dovranno invece fare a meno di Marko Rog, reduce da un turno di stop guadagnatosi sul finire della scorsa Liga, quando indossava la maglia del Siviglia.

Domenico Berardi viene espulso durante Atalanta - Sassuolo, match valido per l'ultimo turno della Serie A 2018/19: l'attaccante neroverde salterà l'esordio sul campo del Torino

L'elenco continua con gli altri cinque calciatori fermati dalla Lega Serie A. Il Sassuolo giocherà contro il Torino senza Domenico Berardi e Francesco Magnanelli, due pedine fondamentali nello scacchiere tattico di Roberto De Zerbi. Entrambi avevano ricevuto un rosso diretto in Atalanta - Sassuolo, partita chiusasi con una rissa clamorosa sedata a fatica dalla terna arbitrale. Tra le "vittime" di quella serata c'è anche Josip Ilicic, fermato per un turno (niente Spal per lui) come il laterale mancino Marko Pajac e il terzino destro della Sampdoria, Fabio De Paoli. Chiudono l'elenco alcuni calciatori provenienti dalla Serie B come i veronesi Luigi Vitale e Samuel Di Carmine, il difensore del Torino - lo scorso anno al Carpi - Alessandro Buongiorno e il colombiano del Genoa, ex Atletico Huila, Kevin Agudelo.

Abbastanza lunga anche la lista degli indisponibili causa infortunio. L'Atalanta dovrà rinunciare a Timothy Castagne e forse all'ucraino Ruslan Malinovskyi, mentre il Brescia perderà sicuramente i lungodegenti Emanuele Ndoj e Daniele Dessena, con Andrea Cistana in dubbio fino alla fine. Per la prima di campionato al Cagliari mancherà sicuramente il portiere Cragno, con Mattiello e Faragò sicuri indisponibili per il tecnico Maran. Fuori anche il terzino Lirola (Fiorentina), la coppia genoana formata da Sturaro e Saponara (uscito malconcio dalla partita vinta in Coppa Italia contro l'Imolese), Diego Godin (Inter), Marko Pjaca (Juventus), i laziali Lukaku, Lazzari, Caicedo e Marusic, Caldara e Theo Hernandez (Milan), Meccariello (Lecce), Milik (Napoli), Kucka (Parma), Spinazzola (Roma), Maroni (Sampdoria), Duncan (Sassuolo), Fares (Spal), Lyanco, Iago Falque e Lukic (Torino), Pezzella (Udinese), Bocchetti e Badu (entrambi del Verona).

Tutti gli squalificati del primo turno di Serie A

Mario Balotelli (Brescia)

Ales Mateju (Brescia)

Marko Rog (Cagliari)

Domenico Berardi (Sassuolo)

Francesco Magnanelli (Sassuolo)

Josip Ilicic (Atalanta)

Samuel Di Carmine (Verona)

Luigi Vitale (Verona)

Marko Pajac (Genoa)

Fabio De Paoli (Sampdoria)

Alessandro Buongiorno (Torino)

Kevin Agudelo (Genoa)

Tutti gli infortunati del primo turno di Serie A