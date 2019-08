Le parole del nuovo terzino giallorosso durante la conferenza stampa di presentazione.

Davide Zappacosta si presenta in conferenza stampa. Appena preso arrivato alla Roma dal Chelsea in prestito per sei mesi rinnovabile fino a giugno 2020, il terzino classe 1992 ha dichiarato:

Mi sento molto maturato sia a livello umano che a livello caratteriale, al Chelsea ho vissuto un'esperienza che mi ha dato tanto. Non è facile andare a giocare fuori dall'Italia con una cultura diversa, una lingua diversa, un campionato diverso, quasi l'opposto di quello italiano. Per me è stata un'esperienza che mi ha dato realmente tanto, anche perché ho attraversato anche momenti difficili

Poi un bellissimo retroscena:

Prima di venire qui il mio procuratore (Alessandro Lucci, ndr) ha chiamato Alessandro (Florenzi, assistito sempre da Lucci, ndr) per chiedergli se il mio arrivo fosse un problema visto che giochiamo nello stesso ruolo. Lui ha risposto da capitano, dicendo che sono benvenuti tutti i giocatori in grado di rafforzare la Roma. Una risposta davvero bellissima

Sulla sua condizione fisica:

Mi sono allenato oggi per la prima volta con la squadra e mi sento bene. Si lavora con grande intensità, ma al Chelsea svolgevamo più o meno gli stessi allenamenti. Non gioco da un po' di tempo e devo ritrovare un po' di ritmo partita, ma comunque mi sento molto bene. Sono convinto che non sarà un problema ritrovare la giusta forma. Ho voglia di ripartire e la Roma è sempre stato un grande club. Voglio iniziare un percorso importante qui. Adesso ragioniamo partita per partita, affrontiamo un campionato duro come la Serie A. Solo facendo così arriveranno delle soddisfazioni

Prima di arrivare a Roma, ha parlato con chi l'ambiente giallorosso lo conosce già:

Ne ho parlato con Emerson e Rudiger, mi hanno detto che mi sarei divertito qui, che c'è un tifo che sa trascinarti e ho già visto che ciò che dicevano era vero. Punteremo a fare il massimo in ogni competizione e ce la metteremo tutto per riuscirci. Mancini? Non l’ho sentito. Io penso che un giocatore debba scegliere il meglio per la propria carriera e per me era impossibile non lasciare l'Italia. Adesso sono contento di essere tornato con un bagaglio più ampio e la Nazionale è certamente tra i miei obiettivi

Così invece il team manager Morgan De Sanctis: