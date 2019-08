Arrivato a sorpresa dal Gençlerbirligi per 3 milioni di euro, Mert Cetin si è presentato in conferenza stampa ai tifosi della Roma: "La Roma è sempre stato un sogno fin da piccolo - ha esordito il centrale turco classe 1997 - con il tempo imparerete a conoscermi e immagino vedrete quanto valgo".

Avevo già parlato con Under della Roma. Mi ha detto - ha proseguito Cetin - di quanto fosse una squadra importante, potrà essermi molto di aiuto per la lingua, anche se ho intenzione di iniziare a studiare presto l'italiano. Ci aiuteremo molto fuori e dentro il campo. Mi ha parlato del tifo giallorosso, non vedo l'ora di scendere in campo e riuscire a dimostrare quanto valgo. Quello italiano è un campionato impegnativo. Uno dei migliori per incrementare le capacità di un difensore. Fonseca mi ha detto che vuole molta grinta e impegno. Mi sento abbastanza forte come difensore centrale e mi sento all'altezza per competere con gli altri difensori della Roma, avrò bisogno di un periodo di adattamento