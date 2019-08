Due giorni all'esordio in campionato del Napoli. Sabato 24 agosto alle ore 20.45, al Franchi di Firenze, la squadra di Carlo Ancelotti affronterà la Fiorentina nel match valido per la prima giornata di Serie A. Della partita e non solo ha parlato a Sky Sport il brasiliano Allan, uno dei pilastri della rosa azzurra:

Sto bene, sono carico per la nuova stagione. Siamo pronti per il campionato, in Serie A ogni gara è sempre una battaglia. Ci stiamo preparando bene per Firenze, speriamo di cominciare con una vittoria. Ho trovato un ambiente molto sereno. In ritiro la squadra ha lavorato molto bene, ha giocato bene anche col Barcellona nella prima partita, si è divertita. Siamo carichi, abbiamo fatto una buona preparazione. Ribery? Se agirà dalla mia parte lo marcherò io. Ma se non sarà lui, sarà Chiesa. Nella Fiorentina ci sono tanti giocatori forti. A Firenze sarà una battaglia, ma siamo pronti. Dobbiamo arrivare carichi per prendere i tre punti