L'Università cattolica di Leuven, Belgio, ha messo a punto uno speciale algoritmo per valutare i calciatori che comprende gol, assist e numerose altre statistiche: il risultato scientifico non lascia spazio a dubbi.

di Simone Cola - 22/08/2019 00:57 | aggiornato 22/08/2019 01:02

Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, chi è il più forte? La domanda che da anni divide tifosi ed esperti, allenatori e analisti, potrebbe avere trovato una risposta autorevole o perlomeno prettamente scientifica, priva dunque di qualsiasi influenza derivante da tifo, fascino e preferenze che finiscono inevitabilmente per influenzare questo tipo di giudizi.

L'Università cattolica di Leuven, che si trova nelle Fiandre in Belgio e che da tempo è specializzata nella raccolta e analisi di dati e statistiche per SciSports - azienda nata nel 2013 che si pone l'obiettivo di aiutare lo sviluppo dello sport attraverso la scienza e che monitora le prestazioni di oltre 200mila calciatori in tutto il mondo - ha messo a punto uno speciale algoritmo con cui è andata ad analizzare le gare giocate da CR7 e la Pulce nel periodo di tempo intercorso tra la stagione 2013/2014 e quella 2017/2018, conclusa con l'addio del portoghese al Real Madrid e l'inizio dell'avventura alla Juventus.

Il VAEP - Valicing Actions by Estimating Probabilities - tiene conto non soltanto dei gol e degli assist, i parametri che spesso vengono utilizzati per stabilire chi è più forte tra due giocatori offensivi, ma anche numerosi altri valori che hanno comunque un impatto importante sulla partita e sulla valutazione della prestazione: i dribbling tentati e riusciti, ad esempio, ma anche i passaggi effettuati, il coinvolgimento nella manovra e persino i contrasti effettuati in fase difensiva. Secondo questo innovativo algoritmo, prese in esame tutte le gare dei due campioni, non c'è dubbio: Lionel Messi è più forte di Cristiano Ronaldo.

Chi è il più forte tra Messi e Cristiano Ronaldo? La risposta della scienza

Jesse Davis, professore di informatica presso l'Università cattolica di Leuven, ha spiegato infatti che nonostante i valori espressi con l'analisi del VAEP fossero molto simili fino alla stagione 2015/2016, nei successivi due anni quelli di Messi abbiano decisamente sopravanzato quelli espressi da CR7 nonostante la vittoria di tre Champions League consecutive da parte di quest'ultimo. L'algoritmo, che valuta tutte le azioni effettuate da un calciatore che in qualche modo finiscano per influenzare il risultato finale di una partita, non ha dubbi: il valore della Pulce è di 1,21 a gara, decisamente superiore allo 0,61 espresso dal campione portoghese attualmente in forza alla Juventus.

I calciatori vengono spesso giudicati soltanto in base ai loro gol e assist, ma questi non sono i parametri migliori considerando che in media ci sono 1600 azioni in ogni partita. Ecco perché il nostro algoritmo tiene conto di numerose tipologie d’azione: tiri, passaggi, gol, dribbling, contrasti. Tutto.

La rivalità tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo infiamma da tempo il mondo del calcio e i suoi appassionati: considerati i due più grandi interpreti della disciplina negli ultimi 10-15 anni, per qualcuno addirittura i più grandi di sempre davanti a mostri sacri come Pelé, Maradona e Cruijff, l'argentino e il portoghese sono campioni tanto simili nella classe e nel rendimento quanto diversi per storia, stile e impatto su squadra e compagni.

Da sempre bandiera del Barcellona, di cui è il miglior marcatore di sempre, Messi ha vinto tutto quello che c'era da vincere con i blaugrana segnando la bellezza (a oggi) di 603 reti in 687 partite. Palmares impressionante anche quello di Cristiano Ronaldo, che dopo essere emerso nello Sporting Lisbona si è consacrato prima nel Manchester United e poi nel Real Madrid per poi passare nell'estate 2018 alla Juventus in quello che è stato definito "il trasferimento del secolo": 601 gol in 803 partite per CR7 in carriera, con l'aggiunta di quel successo in Nazionale (EURO 2016) sempre mancato dall'argentino. 5 i Palloni d'Oro vinti a testa.

Con il valore espresso dal VAEP l'Università di Leuven tenta adesso di rispondere al quesito su chi sia il migliore tra i due, una risposta scientifica che comunque difficilmente chiuderà il discorso: al di là dei numeri il calcio continua a essere emozione e sensazioni, senza considerare che nonostante entrambi abbiano da tempo superato i trent'anni i due eterni rivali sembrano ben lontani dall'idea di appendere gli scarpini al chiodo. La sfida che da anni divide gli appassionati di tutto il mondo sta per ricominciare anche in questa stagione.