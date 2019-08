Lukaku. un rapporto conflittuale con Mourinho

Tecnico e giocatore sono stati insieme al Chelsea e al Manchester United. Il belga: "A volte gli avrei spaccato il c..., ma poi ne abbiamo riso insieme: lo adoro come uomo".

C'eravamo tanto odiati. O c'eravamo tanto amati? I protagonisti dell'amletico dilemma sono Romelu Lukaku e José Mourinho, una storia che, fra passato e presente ha anche l'Inter sullo sfondo. I due si sono incrociati prima al Chelsea - presi e lasciati - e poi al Manchester United, dove fu proprio lo Special One a volere espressamente l'attaccante belga.

Un rapporto conflittuale, quasi paterno, quello instaurato fin dall'inizio dal tecnico portoghese con il giovane Romelu. Era l'estate 2013 quando Josè, appena tornato a Stamford Bridge dopo le esperienze con Moratti e Florentino Perez, si trova alle prese con un attacco ipertrofico: ci sono vecchi bucanieri come Samuel Eto'o, Demba Ba, Fernando Torres e la promessa tedesca André Schürrle, oltre a un certo Eden Hazard che il gol lo frequenta da sempre.

Quel ragazzone belga, di proprietà del club, appena tornato dal prestito al West Bromwich dove, ventenne, ha messo insieme 17 gol e 7 assist in 38 match di Premier League, stenta a trovare spazio - due spezzoni ad agosto contro Hull e Aston Villa - e così il manager portoghese decide di mandarlo nuovamente a farsi le ossa in prestito, stavolta all'Everton.

Con i Blu di Liverpool Lukaku migliora il tabellino e il rendimento medio avuto al WBA - 16 reti e 8 assist in 33 match giocati - e a fine stagione rientra dal prestito e si presenta a Cobham, convinto di essersi meritato quella maglia blues che in 3 anni ha indossato solo 15 volte. Ma nel frattempo sono arrivati Didier Drogba e Diego Costa, oltre al francese Remy, e lui, diventato però uomo mercato, fa di nuovo le valigie e torna all'Everton, questa volta a titolo definitivo per 35 milioni di euro.

Nella successive 3 stagioni trascorse a Liverpool, esplode entrando in 92 gol - 71 quelli segnati - in 133 partite ed è proprio Mourinho a metterlo nella sua lista della spesa, inviata a Woodward, per fare di nuovo grande il Manchester United che alla fine lo paga ben 85 milioni. Una bella rivincita per Lukaku che ha rivelato al Lightharted Podcast:

Quando mi ha mandato in prestito all'Everton gli avrei spaccato il c... Pensavo di meritare una chance, ma lui la pensava diversamente, però alla fine l'ho fatto ricredere.

Un rapporto complicato, quello fra i due, un rapporto che però il tempo, ma anche l'intelligenza e il carisma dei protagonisti hanno saputo trasformare in reciproca stima, come ha confermato l'attaccante belga: