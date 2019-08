Un mese e mezzo dopo il suo arrivo alla Lazio dal Copenhagen per 10.5 milioni di euro più 500mila di bonus, Denis Vavro si presenta in conferenza stampa ai tifosi biancocelesti. Prima però prende parola il direttore sportivo Igli Tare:

Questo è un giocatore che è nel raggio della Lazio da due-tre anni, dai tempi dello Zlina, in Slovacchia, ed è stato seguito nel suo percorso in Danimarca. Parliamo di un acquisto mirato, sono contento che ora faccia parte della nostra famiglia. Vavro è un calciatore con caratteristiche importanti, non mi piace fare paragoni con alcuni suoi connazionali. Farà un percorso di crescita importante e credo che il prossimo anno sarà un punto di riferimento della squadra. Da subito si è integrato nel gruppo e ha cercato di capire il nostro modo di giocare. Bisogna essere pazienti sui giudizi, ne ho letti di affrettati nelle prime settimane. Non c'è nessuno al mondo che possa farlo dopo due settimane. Serve pazienza e dare il tempo giusto ai giocatori per integrarsi

La parola passa al centrale slovacco classe 1993, che indosserà la maglia numero 93:

Vavro ha proseguito:

Skriniar (suo connazionale, ndr) è un difensore molto forte, mi ha detto che quello italiano è un calcio diverso rispetto a quello danese, è molto più veloce, si gioca con passaggi corti. Mi piace. Apprezzo molto anche Chiellini in Italia, lo prendo come punto di riferimento. Mi aspetto un campionato dove si deve lottare tantissimo. Certamente è molto competitivo. Ho un gran tiro? Sono consapevole che posso tirare da lontano, al Copenhagen ho fatto due gol. Difesa a tre? Non è un problema per me difendere a tre, anzi mi trovo molto bene, soprattutto sul centrodestra. Mi piace sia difendere che attaccare. Sto imparando i nuovi movimenti di Inzaghi, sono pronto. A volte l'ho fatto con la Danimarca oppure nel corso di qualche secondo tempo. Inzaghi mi parla spesso in italiano per farmi inserire, ho già visto dei video di come difende la squadra e spesso rivedo anche le mie amichevoli