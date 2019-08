Il ds bianconero deve chiudere diverse trattative mentre il tempo stringe: il difensore si avvicina alla Roma, Mandzukic piace al Barcellona. In entrata gli obiettivi sono ormai definiti, è scontro con Fiorentina e Inter.

22/08/2019 11:05 | aggiornato 22/08/2019 11:10

Ormai a un passo dall'inizio di una stagione che la vedrà chiamata a confermarsi in Italia e a puntare nuovamente alla Champions League, stagione che coinciderà con la rivoluzione tattica segnata dall'arrivo in panchina di Maurizio Sarri, la Juventus rimane decisamente attiva sul calciomercato con l'obiettivo di puntellare la rosa a disposizione del tecnico ex Napoli e Chelsea.

Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici avrebbe incontrato ieri a Milano Fali Ramadani, agente macedone che ha portato Sarri alla Juventus e che gestisce gli interessi, tra gli altri, di Miralem Pjanic e Federico Chiesa. Il primo è un punto fermo della Vecchia Signora e tale resterà anche nella stagione appena iniziata, il secondo gioca nella Fiorentina, è da tempo nel mirino e fino a un paio di mesi fa sembrava scontato il suo arrivo alla Continassa.

Tutto è cambiato con l'acquisto da parte del club gigliato da parte di Rocco Commisso, imprenditore italo-americano che ha rilevato il club dai Della Valle e per presentarsi nel migliore dei modi ai suoi nuovi tifosi ha assicurato che Chiesa non si sarebbe mosso da Firenze. Una scelta che nelle settimane successive è diventata anche una questione di principio di fronte alle richieste sempre più insistenti del giovane, che riteneva conclusa la sua esperienza con la Fiorentina. Niente da fare, i viola non mollano e non arretrano di un centimetro.

Federico Chiesa è sembrato a lungo vicino alla Juventus, ma il nuovo patron della Fiorentina Rocco Commisso si è messo di traverso.

Juventus, Chiesa e Icardi sono difficili ma non impossibili

Paratici aspetta e continua a monitorare la situazione, ma né l'arrivo di un esterno come Ribery né il possibile acquisto di un altro giocatore simile - l'ultimo è il 22enne brasiliano Raphinha dello Sporting Lisbona - sembra smuovere Commisso: Chiesa non lascerà Firenze e la Fiorentina e tantomeno lo farà per andare alla Juventus. Che non insisterà anche perché al momento sono altre le priorità di mercato.

La prima è cedere gli esuberi: in attacco Higuain potrebbe essersi guadagnato la conferma, ma certo non rimarrà Mario Mandzukic, individuato dal Barcellona come rinforzo low-cost per l'attacco e ormai prossimo al trasferimento in Catalogna. Su Dybala invece la Juventus aspetta sempre il PSG, che a sua volta affonderà per l'argentino soltanto dopo aver ceduto Neymar - diviso tra Real Madrid e Barcellona - per un affare che potrebbe anche saltare all'ultimo, dato che la volontà della Joya di trasferirsi in Ligue 1 è tutta da verificare.

Mauro Icardi è ormai un vero e proprio esubero all'Inter, che però non vuole facilitare in alcun modo il suo trasferimento alla Juventus e tratterà soltanto un eventuale scambio con Paulo Dybala.

Paratici non molla neanche Mauro Icardi: l'ex numero 9 dell'Inter piace anche al Napoli ma sembra aver escluso ogni possibile destinazione se non quella della Juventus, unico club per cui accetterà di svestire la maglia nerazzurra. Per il ds bianconero la tentazione di strappare Maurito a prezzo di sconto all'ex maestro e amico Marotta è fortissima, acquistare uno dei più forti centravanti in circolazione addirittura a meno di 50 milioni.

Servono i soldi derivanti dalla cessione di Paulo Dybala però, così come la volontà dell'Inter che sembra voler aprire a una trattativa soltanto in caso di scambio tra argentini. Altrimenti l'Inter è pronta a togliere Icardi dal mercato e a tenerlo in rosa, ovviamente con il ruolo di riserva conclamata. Una trattativa dall'esito tutt'altro che scontato e che potrebbe portare bianconeri e nerazzurri a dover trovare un accordo che accontenti tutti.

Rassegnatosi all'idea di salutare la Juventus, Paulo Dybala ha comunque rifiutato Manchester United e Tottenham e potrebbe fare lo stesso anche con il PSG: a quel punto uno scambio con l'Inter per Icardi diventerebbe quasi d'obbligo.

Juventus, Rugani verso la Roma: si tratta sulle contropartite

Intanto, dopo lo scambio che ha portato Spinazzola nella Capitale e Luca Pellegrini a Torino - da cui poi è partito in prestito in direzione Cagliari - prosegue l'asse tra Juventus e Roma: i giallorossi hanno individuato in Daniele Rugani il rinforzo ideale per puntellare la difesa e sono pronti a offrire una cifra compresa tra i 20 e i 24 milioni di euro a cui andranno ad aggiungersi un paio di giovani che piacciono alla Vecchia Signora.

Tra questi l'attaccante sloveno classe 1999 Zan Celar, in prestito al Cittadella, e i classe 2001 Alessio Riccardi e Devid Eugene Bouah: il primo è un centrocampista molto tecnico, il secondo un terzino destro con ottime qualità tecniche e atletiche. Il dubbio è che Riccardi, cuore giallorosso, accetti il trasferimento a Torino dopo aver più volte dichiarato il proprio amore incondizionato alla squadra per cui tifa fin da bambino.

Secondo la Gazzetta dello Sport anche la Roma avrebbe individuato un giovane bianconero che intenderebbe portare nella Capitale: parliamo di Paolo Gozzi Iweru, capace la scorsa stagione di distinguersi in Primavera e con l'Italia Under 19 e quindi di centrare l'esordio in Serie A nella sfida persa contro la SPAL.