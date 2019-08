L'ex tecnico del Chelsea probabilmente salterà la prima di campionato, a rischio anche la sfida col Napoli. Si prepara Martusciello.

di Leonardo Mazzeo - 22/08/2019 12:34

Non proprio l'esordio che si aspettava: Maruzio Sarri, come un leone in gabbia, con tutta probabilità sarà costretto a saltare la prima di campionato della sua Juventus, che scenderà in campo sabato alle 18:00 contro il Parma. Colpa della polmonite, che lo sta tenendo lontano dai campi di allenamento ma non dalla squadra, visto che il tecnico sta facendo di tutto per restare vicino ai suoi giocatori.

Per Sarri non è possibile essere in campo con i ragazzi e seguire gli allenamenti, e per questo motivo ha deciso di mettere a punto un sistema pensato appositamente per continuare a vigilare sulla squadra: riunioni continue con lo staff, alle quali si aggiungono i video messi a disposizione dai match analyst. L'ex allenatore del Chelsea vuole essere sempre aggiornato su tutti i dettagli, in attesa di capire quando potrà finalmente tornare a presidiare in prima persona alla Continassa.

Quasi sicuramente niente esordio contro il Parma, quindi, e il rischio che salti anche l'attesa sfida contro il Napoli (prevista per la seconda giornata di Serie A) si fa sempre più alto col passare dei giorni. Sarri comunque non molla, e mentre attende novità dai medici si affida totalmente al suo vice Martusciello, che un po' a sorpresa si è ritrovato a guidare la squadra Campione d'Italia. E alla prima di campionato della Juventus mancano solo due giorni.

Sarri quasi sicuramente salterà Parma-Juventus: tocca a Martusciello

Unica esperienza in Serie A: stagione 2016/2017, con tanto di retrocessione con l'Empoli. Non proprio un'annata indimenticabile, ma Martusciello non va giudicato solo da questo risultato. Era nello staff di Sarri prima e di Giampaolo poi all'Empoli, è stato in quello di Spalletti all'Inter. Gli allenatori si fidano di lui, della sua preparazione, della sua conoscenza del calcio.

E di lui si fida ovviamente anche il tencico bianconero, che nel frattempo continua a sottoporsi a esami medici e che spera di tornare al più presto a guidare da vicino la Juventus. Per il momento, però, bisogna aspettare. E la palla passa quindi a Martusciello, che avrà il compito di farla girare al meglio in campo. Proprio come vuole Sarri.