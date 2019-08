Numeri super per il posticipo della prima giornata di Serie A. Nerazzurri davanti a tutti al box office e negli abbonamenti. Delude il Napoli, Milan davanti alla Juventus.

di Luca Guerra - 22/08/2019 09:27 | aggiornato 22/08/2019 09:32

Sarà la curiosità di vedere all'opera quel gigante buono di Romelu Lukaku o la voglia di conoscere da vicino la rosa allenata da Antonio Conte. O ancora, di studiare in prima fila le qualità di volti nuovi come Stefano Sensi e Nicolò Barella. C'è di fatto che la prima uscita casalinga dell'Inter nella Serie A 2019/2020, in calendario lunedì 26 agosto alle 20.45 contro il Lecce, si giocherà davanti a 60mila spettatori. Tante sono le presenze previste sulle tribune di San Siro. Ancora meglio dei 59.135 della prima partita interna della scorsa stagione, il 2-2 contro il Torino.

Numeri difficili da pronosticare per la sfida a una neopromossa, che attestano però la marcia in più in dote ai tifosi nerazzurri negli ultimi 24 mesi. Da due campionati a questa parte, infatti, l'Inter è davanti a tutti per media spettatori (57mila nella stagione 2017/2018, 62mila nella scorsa annata) e i 37mila abbonamenti disponibili per la stagione che verrà sono andati esauriti il 27 giugno. Sold out come l'annata precedente, quando però la disponibilità al botteghino era terminata a fine agosto.

Nell'elenco dei presenti sugli spalti di San Siro nel primo Monday Night di stagione sarà importante anche l'apporto dei tifosi salentini: già in 17mila hanno sottoscritto l'abbonamento per le partite interne al Via del Mare e lunedì sera è lecito attendersi una bella macchia giallorossa sui gradoni dello stadio di Milano. A tre mesi esatti dalla rocambolesca vittoria contro l'Empoli che era valsa il pass per la Champions League 2019/2020, l'Inter riparte da un San Siro pieno (quasi) in ogni ordine di posti.

Conte, leccese d'origine, sfiderà quindi la squadra della sua terra all'esordio a San Siro con l'Inter. Una vittoria rappresenterebbe un'importante iniezione di fiducia, ma i 60mila attesi sugli spalti rappresentano già un deciso balzo in avanti in una speciale classifica: quella dei tifosi stagionali, che l'anno scorso ha visto i nerazzurri davanti a tutti con 1 milione e 100mila spettatori sugli spalti nelle 19 partite casalinghe di Serie A. Contro i neopromossi giallorossi di Fabio Liverani, San Siro presenterà anche il terzo anello aperto. Platea da grandi occasioni, anche se è "solo" la prima di campionato.

Gli abbonamenti delle big: Milan in crescita, Napoli deludente

Se l'Inter - complice anche il numero di posti a sedere a disposizione a San Siro - è la regina degli abbonamenti, Milan e Juventus non possono certo storcere il naso in Serie A. I rossoneri sono a quota 30mila tessere staccate, qualche centinaio in più della Juventus. Allo Stadium i bianconeri hanno visto rinnovare la tessera a 27.700 tifosi che già nella stagione precedente avevano popolato le tribune dell'impianto che ospita Cristiano Ronaldo e compagni, percentuale vicina al 95%. Alle loro spalle ci sono le due squadre della Capitale: la Roma con 18.403 abbonati, la Lazio a poco meno di 18mila. Delude il Napoli: solo in 9mila si sono garantiti un posto al San Paolo per seguire Insigne e soci, ma il numero è condizionato dalla data di apertura della campagna abbonamenti, avviata solo a fine luglio. Fa però riflettere il fatto che due neopromosse come Lecce e Brescia abbiano quasi doppiato gli azzurri nella speciale graduatoria.