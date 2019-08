Le parole del terzino dell'Inter a pochi giorni dall'esordio in campionato contro il Lecce.

di Redazione Fox Sports - 22/08/2019 15:50 | aggiornato 22/08/2019 18:55

Danilo D'Ambrosio è pronto, non vede l'ora che la stagione inizi e aspetta con ansia lunedì 26 agosto, quando la sua Inter sfiderà il Lecce a San Siro per la prima giornata di campionato. Proprio il terzino dei nerazzurri ha parlato a Sky Sport svelando l'entusiasmo che c'è in casa interista:

C’è sicuramente tanto entusiasmo, tanta concentrazione e molta voglia di fare bene. Non ci poniamo limiti, lavoriamo ogni giorno per fare un campionato di vertice. Non possiamo e non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba. La parola "Scudetto" è meglio non pronunciarla: pensiamo al lavoro quotidiano, cercando di mettere in difficoltà ogni tipo di avversario

Su Conte:

Ci ha portato entusiasmo, oltre alla consapevolezza che quest’anno si è alzata l’asticella. Questo ci obbliga a essere più responsabili: dobbiamo garantire tutti un apporto maggiore. Fatica in allenamento? Se dieci è il massimo, di sicuro arriviamo a quella soglia a livello di lavoro. Sapevo che gli allenamenti con lui fossero duri, ma non immaginavo fino a questo punto. A livello fisico si fa molta fatica, ma anche sotto il profilo mentale lui e il suo staff sono dei vincenti

