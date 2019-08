Il francese è stato accolto da oltre 10mila tifosi che hanno riempito la tribuna del Franchi.

22/08/2019

Uno show totale, stile NBA. Dopo la conferenza stampa di presentazione, Franck Ribery si è preso la scena al Franchi di Firenze dove c'erano oltre 10milta tifosi in tribuna ad accoglierlo. Sulle note di "Eye Of The Tiger" dei Survivor, la nuova stella della Fiorentina ha messo piede sul prato verde mandando tutti in visibilio tra meravigliosi giochi di luce.

Ciao a tutti - ha detto Ribery dopo aver preso il microfono al centro del campo - spero che stiate tutti bene. Sono molto felice di essere qua. Parlo un po' di italiano perché mi piace la lingua ma soprattutto la Fiorentina. Era da tre settimane che sapevo che sarei arrivato qui. Ho parlato con Toni, che è come un fratello. Anche lui mi ha detto di venire qui perché la città è bellissima. La numero 7? Vidal ha chiamato Pulgar per convincerlo, ringrazio entrambi. Per il Napoli non sono ancora pronto, devo allenarmi con la squadra. Ma sono a disposizione

Poi Ribery ha incantato tutti palleggiando prima di spedire sette palloni - come il numero della sua maglia - da lui autografati in tribuna. A questo punto è intervenuto il direttore sportivo Daniele Pradè:

Sono emozionatissimo. Non mi capita spesso ma Franck mi ha emozionato. Dico grazie a sua moglie perché alla fine ha deciso lei. Decidono sempre le donne. Se i giocatori così forti vengono qua è grazie a Firenze e ai fiorentini. Li contraddistingue il bello. Ritornare qua per me è un'emozione enorme, ringrazio Commisso e Joe per questa possibilità. Ribery ha deciso di venire da noi perché vuole ancora vincere. Sono super felice

Così invece Joe Barone, braccio destro del patron Rocco Commisso: