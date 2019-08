Il francese si dimostra umile e desideroso di far fare il salto di qualità alla società: "I tifosi qui mi ricordano quelli di Marsiglia. A Firenze su consiglio di Toni".

0 condivisioni

di Franco Borghese - 22/08/2019 19:00 | aggiornato 22/08/2019 19:08

Il giocatore più vincente della storia della Bundesliga. Franck Ribery è sbarcato in Italia. Il francese si è svincolato dal Bayern Monaco dopo 12 anni. La Fiorentina ne ha approfittato per esplodere un grandissimo colpo di calciomercato. Il direttore sportivo Daniele Pradè si è detto entusiasta dell'operazione. L'ex romanista ha raccontato di aver ricevuto l'intuizione grazie a Luca Toni:

Mi ha detto che se volevo riportare entusiasmo dovevo prendere Ribery. Mi ha detto che aveva una voglia matta di far bene. Franck è un valore aggiunto per noi e per il nostro movimento. Trasmettere professionalità e carisma a tutti i nostri giovani.

La grandezza dell'operazione è riassunta dai numeri di Ribery. In tutto il campionato italiano solo Cristiano Ronaldo ha vinto più trofei di lui (il francese arriva in Serie A con ben 25 titoli vinti). Eppure l'ex Bayern Monaco si pone con la massima umiltà:

Abbiamo parlato tanto prima di trovare l'accordo. Sono felice di essere a Firenze, la società mi ha trasmesso molta fiducia, ho visto voglia di far bene. Mia moglie è stata fondamentale per la mia decisione. La squadra è stata molto carina,ho trovato un gruppo bellissimo: i ragazzi mi hanno mandato un video che mi ha fatto molto piacere. Mia moglie l’ha visto e ha convinto ad accettare l'offerta. Sono venuto in Serie A perché è un grande campionato. Non sono venuto qui per sfidare Ronaldo. Voglio aiutare la Fiorentina. Chiesa? So che è molto forte, mi piace aiutare i giovani e farli crescere, magari anche nella mentalità. Potrà diventare un grande giocatore.

Ribery ha anche parlato apertamente dei propri obiettivi personali e di quelli che, a suo parere, deve porsi la Fiorentina. I toscani, secondo il francese, possono puntare con decisione perfino a un posto in Champions League.

Il calcio è la mia vita. Sono voluto rimanere in Europa proprio perché adoro il calcio e voglio giocarlo a certi livelli. Voglio aiutare i giovani che fanno parte del club, e voglio aiutare la Fiorentina ad arrivare fra le prime cinque, magari anche fra le prime tre del campionato. Ma so che non sarà facile perché le competitors sono agguerrite. L'Inter e la Juve hanno fatto un grande mercato, la gente in Italia vince per il calcio, sarà una bella esperienza. Beckenbauer disse che per il Bayern prendermi è stato come vincere alla lotteria, spero che a Firenze possano pensare la stessa cosa.

Franck Ribery con la maglia della Fiorentina

Ribery, la conferenza stampa di presentazione alla Fiorentina

Nelle poche ore vissute a Firenze Ribery ha già respirato tutta la passione dei toscani. L'accoglienza è stata di quelle che non si possono dimenticare, motivo per il quale il francese ha già la sensazione che la sua decisione di accettare l'offerta viola sia giusta:

La gente qui mi ricorda quella di Marsiglia, altra tifoseria caldissima e passionale. Questo affetto mi spinge a dare il massimo per la Fiorentina. Ho avuto anche contatti con squadre francesi, ma volevo giocare in un campionato diverso. Firenze è bellissima e si mangia anche benissimo in Italia…

Durante la conferenza stampa sono state poste a Ribery anche alcune domande su vere e proprie leggende del calcio italiano o fiorentino. E Franck ha dimostrato grande umiltà anche di fronte a certi paragoni:

Rispetto molto Totti, mi piacerebbe arrivare a giocare fino a 40 anni come ha fatto lui. Sto bene fisicamente. Ho sempre dato il mio contributo al Bayern Monaco, anche dopo l'ultimo infortunio. Mi sono allenato tanto da solo, ma non ho fatto la preparazione con la squadra ed è un’altra cosa. Mi sento bene di fisico e di testa, ma non sono ancora pronto. Se Montella mi chiedesse di giocare sabato però lo farei. Toni invece è come un fratello, a Monaco abbiamo legato tantissimo e ci sentiamo spesso. Oggi ho parlato anche con Frey, era felice per me e mi ha dato alcuni consigli per inserirmi meglio.

Ribery ha però sottolineato più volte durante la conferenza stampa quello che è il suo obiettivo principale. Vuole aiutare i giovani a crescere, a maturare, a esplodere. Sa che può aiutarli molto con la sua esperienza:

I giovani di oggi sono diversi dalla mia generazione, penso a quando giocavo nel 2006 con grandi campioni come Henry, Zidane, Trezeguet... Gente che mi ha insegnato molto. Spero di fare lo stesso con i giovani, non devono pensare di essere arrivati subito, devono continuare ad avere fame e lavorare ogni giorno sul campo. Personalmente ho avuto difficoltà e non dimentico da dove vengo, sono una persona semplice, sono serio e rispettoso. L’incidente che ho avuto da piccolo ha contribuito a forgiare il mio carattere. Ho tanto cuore, se posso aiutare la gente lo faccio e l’ho fatto tante volte nella mia vita.

Ciao Fiorentina! 🙌🏼 Un nuovo capitolo si apre per me e per la mia famiglia. Grato e felice di poter firmare in nuovo contratto con un grande club in una splendida città. 🙏🏼 Guardo con fiducia al futuro con i miei nuovi compagni e dei tifosi fantastici. 💪🏼 #ForzaViola pic.twitter.com/GhR4KKVL5x — Franck Ribéry (@FranckRibery) August 21, 2019

Infine Ribery ha dimostrato di aver studiato anche la storia della Fiorentina, non solo il periodo nel quale ha giocato il suo amico Toni. Il francese è arrivato per dare una mano, non per fare la super-star. E si vuole godere l'esperienza, partendo proprio dalla conoscenza della storia del club.

Questa società ha una grande tradizione. Batistuta e Rui Costa... E mi piaceva anche Vieri. Ci sono sempre stati grandi giocatori e poi c’è una città che vive per il calcio, tante persone me ne hanno parlato. Sono felice di essere qui.

E Firenze è felice di poterlo accogliere. Una città pronta a coccolarlo, pronta ad aspettare che arrivi al 100%. E a sognare grandi traguardi insieme a lui.